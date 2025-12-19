Estados Unidos

Fuente Latina celebró su décimo tercer aniversario en Miami con un llamado a combatir la desinformación

Más de 130 profesionales de la comunicación acudieron al evento anual, donde se destacó la importancia de la colaboración periodística y el trabajo por la precisión informativa en español

La conmemoración del décimo tercer aniversario de Fuente Latina reunió el 18 de diciembre en Tanda, Miami, a más de 130 periodistas, creadores de contenido y líderes de medios, en un evento que resaltó el papel de la organización en el periodismo en español y su labor frente a la desinformación.

Entre los asistentes destacaron figuras como Myrka Dellanos, Lucía Riaño, Carla Angola, Lina Polania, Lourdes Ubieta, Stephanie Carrillo y Carlos Moreno, así como creadores de contenido populares, entre ellos Filiberto Padrón y Celina Fajardo, la pareja de baile de adultos mayores que se ha hecho viral en Miami.

La celebración fue un punto de encuentro para profesionales de distintos ámbitos del periodismo y la comunicación, quienes compartieron experiencias y reflexionaron sobre los desafíos actuales del sector.

Desde su fundación en 2012, Fuente Latina se ha consolidado como un referente para medios en español, brindando apoyo a periodistas y creadores de contenido en varios continentes. La organización facilita sesiones informativas con expertos, provee recursos basados en hechos y garantiza acceso directo a voces confiables sobre Israel, Medio Oriente y el mundo judío.

Su trabajo se orienta a fortalecer la calidad informativa y a ofrecer herramientas que permitan abordar historias complejas con rigor.

Leah Soibel, directora ejecutiva y fundadora de la organización, subrayó durante el evento la misión que ha guiado a Fuente Latina desde sus inicios: “Durante 13 años, nuestra misión ha sido brindar a los periodistas de habla hispana las herramientas y el contexto necesarios para contar historias complejas con rigor y precisión”.

Además, resaltó el valor de la comunidad periodística y la colaboración en el entorno mediático actual: “Este aniversario no es solo una celebración de lo que hemos logrado. Es un reconocimiento a los periodistas, creadores de contenido y profesionales de los medios que confían en Fuente Latina como un recurso y que comparten nuestro compromiso con una cobertura responsable en momentos en los que la precisión es fundamental”.

Entre los asistentes, la periodista Zairenna Barboza destacó el aporte de la organización en la cobertura de temas internacionales. “Su trabajo aporta contexto, datos y análisis que permiten comprender con mayor claridad y profundidad la complejidad de la situación en Israel y romper con narrativas simplificadas o distorsionadas, algo esencial en un entorno mediático donde la desinformación circula con rapidez”, señaló Barboza.

La jornada no solo celebró los logros alcanzados, sino que también propició una reflexión colectiva sobre la importancia de mantener un periodismo riguroso y creíble en español. Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las redes de colaboración y de seguir apostando por la veracidad informativa ante el avance de la desinformación.

Con la mirada puesta en el próximo año, Fuente Latina adelantó que buscará ampliar su alcance, consolidar la red de periodistas y continuar siendo un puente confiable entre expertos y medios de comunicación en español a nivel global.

