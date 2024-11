Este popular medicamento para la ansiedad fue retirado del mercado en EEUU por un error que podría resultar letal para sus consumidores

El fabricante Endo Inc. retira 16 lotes de clonazepam por error en el etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante farmacéutico Endo Inc., con sede en Pensilvania, retiró 16 lotes de clonazepam, un medicamento utilizado para tratar trastornos de ansiedad, pánico y convulsiones. El retiro se debe a un error en el etiquetado que podría poner en riesgo la vida de los pacientes, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Las cajas afectadas muestran información incorrecta sobre la concentración del medicamento, mientras que los blísteres y las tabletas interiores contienen la dosis correcta, reportó Daily Mail.

El clonazepam, recetado anualmente en más de 23 millones de ocasiones en Estados Unidos, es parte de la clase de medicamentos conocida como benzodiazepinas, que actúan sobre el sistema nervioso central para aliviar la ansiedad, relajar los músculos y controlar las convulsiones. La confusión en el etiquetado podría derivar en una sobredosis involuntaria, lo que aumenta el riesgo de efectos adversos graves, informó Newsweek.

El retiro incluye dosis de 0,125 mg, 0,25 mg, 1 mg y 2 mg, con fechas de caducidad entre agosto de 2026 y febrero de 2027. Los lotes afectados, distribuidos a nivel nacional, han sido retirados voluntariamente por la empresa, que trabaja con la FDA para evitar incidentes mayores. New York Post señaló que hasta la fecha no se han registrado eventos adversos graves relacionados con este problema, pero se recomienda a los pacientes desechar los medicamentos afectados y consultar a sus médicos.

¿Cuáles son los riesgos de consumir clonazepam con errores en el etiquetado?

El consumo de una dosis mayor a la indicada en la receta médica puede ocasionar efectos adversos como sedación excesiva, mareos, confusión, pérdida de coordinación muscular (ataxia) y tono muscular bajo (hipotonía). Según Newsweek, estos riesgos se agravan en personas con enfermedades pulmonares, pacientes que consumen dosis cercanas al límite máximo o aquellos que combinan el clonazepam con otros medicamentos que afectan la respiración.

La FDA y Endo Inc. advirtieron que la depresión respiratoria severa, una afección en la que la respiración se vuelve lenta o ineficaz, es uno de los riesgos más graves asociados con este error. Este problema puede ser fatal si no se detecta a tiempo. Endo ha recomendado a los pacientes que tengan productos incluidos en el retiro que se comuniquen con su médico de inmediato.

¿Qué lotes de clonazepam están afectados?

El retiro afecta 16 lotes de comprimidos de disolución oral en diferentes concentraciones. Cada caja contiene 60 tabletas distribuidas en 10 blísteres de seis comprimidos cada uno. Según New York Post, los números de lote específicos pueden consultarse en el sitio web de la FDA. Las cajas afectadas llevan la marca de Par Pharmaceutical, una subsidiaria de Endo que anteriormente distribuía el medicamento.

El error en el etiquetado fue atribuido a un fallo en la cadena de suministro por parte de un envasador externo, señaló Daily Mail. Aunque Endo había detectado el problema en julio de 2024 y retirado un lote en ese momento, investigaciones posteriores revelaron que otros lotes también estaban comprometidos, lo que llevó a la ampliación del retiro en noviembre de 2024.

¿Qué deben hacer los pacientes y farmacias con medicamentos afectados?

Endo Inc. ha establecido un programa para organizar la devolución de los productos retirados. La empresa está trabajando con Inmar Inc., que coordina la recepción de los medicamentos mediante un número de teléfono (855-589-1869) y un correo electrónico dedicado, según detalló Daily Mail.

Se recomienda a los pacientes revisar el número de lote en las tiras blíster de sus medicamentos para verificar si están incluidos en el retiro. En caso de ser así, deben desecharlos de forma segura y contactar a su médico para recibir orientación. La FDA también ha pedido a distribuidores y minoristas que detengan de inmediato la venta de los productos afectados, según informó Newsweek.

¿Cómo impacta este retiro en el mercado de medicamentos en EEUU?

El caso del clonazepam se suma a otros retiros recientes en Estados Unidos, como suplementos dietéticos contaminados y alimentos con etiquetado incorrecto, señaló Newsweek. Este incidente pone de relieve la necesidad de controles más rigurosos en la producción y distribución de medicamentos para evitar riesgos innecesarios para la salud pública.

Aunque Endo Inc. ha indicado que no se han reportado eventos adversos graves hasta ahora, la situación destaca la importancia de la supervisión en la cadena de suministro. La FDA y Endo continúan investigando el alcance del problema para garantizar la seguridad de los pacientes que utilizan este medicamento, según New York Post.