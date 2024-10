Lebron James conmovido tras haber jugado junto a su hijo Bronny: “Es algo que nunca olvidaré”

Los James generaron un evento sin precedentes en la NBA y se mostraron muy emocionados por la oportunidad. (Jason Parkhurst-Imagn Images)

LeBron James y su hijo Bronny hicieron historia al jugar juntos para Los Angeles Lakers en su debut de temporada frente a los Minnesota Timberwolves, que ganó el equipo angelino. Este hecho marca la primera ocasión en que un dúo de padre e hijo comparte cancha simultáneamente en la NBA. Durante el emocionante encuentro, la multitud en el Crypto.com Arena reaccionó con una ovación al ver a esta icónica dupla hacer su debut conjunto.

LeBron expresó en una conferencia de prensa conjunta con su hijo que: “Ese momento, nosotros en la mesa de anotadores juntos y entrando al mismo tiempo, es algo que nunca olvidaré”. Estas palabras resaltan el valor sentimental del evento para el “Rey”, quien inicia su vigésima segunda temporada en la liga.

Bronny, quien fue eligiendo en el puesto número 55 del draft de la NBA por el equipo angelino, señaló la presión del debut regular de su carrera, diciendo a ESPN: “Intenté no concentrarme en todo lo que estaba pasando a mi alrededor y centrarme en entrar como novato y no cometer errores”. A pesar de no lograr encestar en sus intentos, Fox News informó que Anthony Davis, quien destacó con 36 puntos y 16 rebotes, expresó que ver a padre e hijo juntos en la pista “me provocó un escalofrío”.

LeBron y Bronny juntos en cancha, un hito histórico

Este partido no solo fue un recuerdo emotivo para la familia James, sino también un evento con profundas implicaciones en su desempeño en equipo. JJ Redick, nuevo entrenador de los Lakers, explicó a ESPN cómo buscó garantizar que este momento no se convirtiera en un “circo”, manteniendo el enfoque en la cohesión y el éxito del equipo: “Queríamos que tuviera sentido y que ocurriera naturalmente y en el flujo de un juego”.

En el primer lapso de partido que compartieron, el equipo fue superado 7-2, pero esto no impidió que el evento resonara por su naturaleza histórica. Fox News destacó que la leyenda del béisbol, Ken Griffey Sr., y su hijo, Ken Griffey Jr., quienes comparten un récord similar en la MLB, estuvieron presentes para presenciar el evento.

Bronny ha enfrentado un camino desafiante en su carrera hasta el momento, con estadísticas modestas en la pretemporada. Sin embargo, logró un cierre notable con 17 puntos en un partido contra los Golden State Warriors. Su desempeño es objeto de evaluación, con posibilidades de jugar algunos encuentros en la G League para continuar su desarrollo.

LeBron reiteró que el enfoque seguía siendo el equipo, comentando a ESPN que, al ingresar con su hijo, “queríamos hacerlo sobre el equipo, para salir y seguir jugando disputando el juego”. Este enfoque parece haber propulsado al equipo, que cerró el encuentro con una victoria de 110-103 sobre los Timberwolves.

El joven jugador compartió sus pensamientos sobre su primera experiencia oficial en la NBA. Mientras, su padre y mentor prioriza el objetivo colectivo y el desarrollo continuo. (AP/Eric Thayer)

¿Bronny James seguirá en la alineación de los Lakers?

La noche podría influir en las futuras elecciones estratégicas del equipo, con el potencial de ver más momentos significativos entre LeBron y Bronny en la temporada. Redick había adelantado que su decisión de alinearlos juntos se tomó con consideración cuidadosa, implicando que tales oportunidades se planificarán meticulosamente para maximizar el impacto sin distraer del objetivo principal: el éxito del equipo.

Para todos los aficionados al baloncesto, este es un evento que no solo refleja el increíble talento de los James, sino también el poder emocional del deporte cuando está entrelazado con lazos familiares. El desafío ahora será ver cómo se desarrollan sus dinámicas familiares y de equipo a medida que avanza la temporada.

¿Cuánto mide Bronny James?

Bronny James es un escolta de 1,90 metros, que en el estándar de la NBA es pequeño, pero tiene una gran capacidad atlética y defensiva. De acuerdo con la agencia AP, promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias por partido la temporada pasada con la Universidad del Sur de California.

¿Quién es la mamá de Bronny James?

LeBron James y Savannah Brinson están juntos desde la secundaria y se casaron en 2013. La pareja tiene tres hijos: LeBron “Bronny” James Jr., de 19 años, Bryce Maximus, de 17, y Zhuri Nova, de 9.

Savannah quedó embarazada de Bronny durante su último año de secundaria, mientras que LeBron comenzaba su carrera en la NBA como novato. Ella ha relatado que su hijo mayor nació cuando ella tenía sólo 18 años.