Qué es el horario de verano y cómo afectará a las personas en EEUU

El horario de verano fue diseñado para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de verano es un sistema de ajuste horario implementado en varios países del mundo, donde los relojes se adelantan una hora durante ciertos meses del año, generalmente en primavera, y se retrasan una hora en otoño. Este cambio se realiza con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar durante las horas de la tarde y reducir el consumo de energía eléctrica. Según el Departamento de Energía de EEUU, el horario de verano puede contribuir a un ahorro significativo en el uso de electricidad al prolongar las horas de luz natural disponibles.

La práctica del ajuste estacional se instauró por primera vez en Alemania durante la Primera Guerra Mundial como una medida para conservar energía. Posteriormente, varios países, incluida EEUU, adoptaron este método. En Estados Unidos, el cambio temporal fue introducido formalmente en 1918, aunque su aplicación fue irregular hasta que se estableció con la Ley de Horario Uniforme en 1966, que fijó las fechas de inicio y finalización, según señala el National Archives.

Alemania instauró por primera vez el horario de verano durante la Primera Guerra Mundial como medida de ahorro energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas y regulaciones

En 2024, el cambio de horario comenzó el 10 de marzo y finalizará el 3 de noviembre. Durante este período, los relojes se adelantan una hora en marzo y se atrasan en noviembre, permitiendo así que las tardes tengan más luz solar. Las horas exactas de cambio suelen ser a las 2:00 a.m. hora local, un momento que fue elegido para minimizar la confusión entre las actividades diarias, según información del Gobierno de Estados Unidos.

No todos los estados de EEUU participan en el ajuste estacional. Por ejemplo, Hawaii y la mayor parte de Arizona no adoptan esta práctica. La exclusión de Arizona se debe a las altas temperaturas durante el verano, donde los legisladores consideraron que no había necesidad de extender la luz solar en las noches, de acuerdo con la Arizona State Legislature.

Efectos en la salud

El cambio de horario puede tener impactos en la salud, afectando los patrones de sueño y el bienestar general. La alteración en el ciclo de sueño puede exacerbar problemas existentes como el insomnio y afectar el rendimiento diario de las personas. La Dra. Anite Shelgikar, profesora clínica adjunta de neurología en la Universidad de Michigan, ha señalado que estas interrupciones pueden agravar síntomas de trastornos mentales y reducir la eficacia de tratamientos en personas con problemas de salud mental, según lo reportado por AccuWeather.

Además, las mascotas también pueden verse afectadas por el cambio de horario. Los animales, al igual que los humanos, tienen ritmos circadianos que regulan su comportamiento diario. La adaptación a un nuevo horario puede causar confusión y estrés, lo que podría requerir un periodo de ajuste para algunos animales, de acuerdo con la misma fuente.

El cambio de horario puede impactar el sueño y el bienestar, agravando problemas de salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para la adaptación

Con el fin del ajuste estacional, se recomienda a las personas que tomen ciertas medidas para facilitar la transición. Una de las acciones más sugeridas es mantener una rutina de sueño constante, tratando de acostarse y levantarse a la misma hora que lo harían normalmente. La Dra. Sabra Abbott, especialista en medicina del sueño, sugiere que seguir un horario regular puede ayudar a mitigar los efectos negativos del cambio, según un artículo de Forbes.

Además, se aconseja realizar cambios prácticos en el hogar, como cambiar las pilas de los detectores de humo y reemplazar los filtros de aire en los sistemas de calefacción. Esto es especialmente importante al entrar en la temporada de frío, de acuerdo con información de AccuWeather.

Implicaciones económicas

El adelanto estacional también tiene implicaciones económicas. Los sectores que dependen de la luz natural, como el comercio minorista y el turismo, pueden beneficiarse del horario extendido en las tardes. Esto se traduce en un aumento de la actividad comercial y, potencialmente, en un incremento de ingresos durante los meses de horario de verano, según el National Bureau of Economic Research.

Sin embargo, hay argumentos en contra de la continuidad de esta práctica. Algunos estudios sugieren que los beneficios económicos pueden no ser tan significativos como se ha creído tradicionalmente. Algunos legisladores han propuesto eliminar el cambio de hora, argumentando que la interrupción del sueño y otros efectos negativos pueden superar cualquier ventaja económica, según información del Congreso de Estados Unidos.

La Ley de Protección del Sol busca hacer permanente el horario de verano en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas futuras

La discusión sobre la relevancia del ajuste estacional continúa en muchos países, con un enfoque creciente en la salud pública y el bienestar general. En EEUU, la Ley de Protección del Sol, que busca hacer permanente el horario de verano, fue aprobada por el Senado en 2022, aunque aún no ha sido ratificada por la Cámara de Representantes, de acuerdo con el Congreso de Estados Unidos.

A nivel internacional, países como Rusia y Japón han abandonado la práctica del ajuste estacional debido a los efectos adversos en la salud pública. Las decisiones sobre la continuidad o eliminación del horario de verano dependerán de la evaluación de sus beneficios y desventajas en contextos específicos, según un artículo del International Journal of Environmental Research and Public Health.