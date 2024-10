Musk acompañará a Trump en un evento de campaña en el lugar del primer atentado en su contra

Elon Musk se unirá este sábado a Donald Trump en un evento de campaña en Butler, Pensilvania (EFE)

Elon Musk se unirá este sábado a Donald Trump en un evento de campaña en Butler, Pensilvania, el mismo lugar donde el candidato republicano fue blanco del primero de dos intentos de asesinato en julio, durante la presente campaña electoral.

“¡Ahí estaré para apoyar!”, expresó Musk el jueves en su plataforma X, al compartir la publicación de Trump promocionando el evento. El CEO de SpaceX y Tesla será uno de los invitados especiales, según confirmó el equipo de campaña de Trump el viernes.

Este evento marcará la primera aparición pública del multimillonario en un acto de campaña del ex mandatario desde que manifestó su respaldo. Musk expresó su apoyo en julio, poco después del atentado, escribiendo por X: “Apoyo totalmente al presidente Trump y espero que se recupere pronto”.

En los últimos meses, Musk ha intensificado su respaldo a Trump y ha asumido un rol más activo en la política, llegando incluso a aceptar liderar una comisión de eficiencia gubernamental en caso de que Trump gane las elecciones.

Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla y propietario de X (REUTERS/David Swanson)

Además, Musk formó un comité de acción política, conocido como super PAC, que opera sin las restricciones habituales y respalda al candidato republicano. En los últimos meses, esta organización ha invertido fuertemente en iniciativas para impulsar la participación electoral.

Musk instó a sus seguidores en mensajes posteriores a registrarse para votar el 5 de noviembre, fecha en la que Trump se medirá en las urnas con la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris. Además, repitió un rumor infundado sobre las supuestas intenciones del Partido Demócrata de “robar” las elecciones mediante el voto desde el exterior y difundió teorías sobre el gasto destinado a transportar inmigrantes indocumentados.

El mitin del sábado se llevará a cabo en el mismo lugar donde un joven armado rozó con sus disparos la oreja izquierda de Trump y acabó con la vida de Corey Comperatore, uno de sus seguidores. En ese ataque, varias personas resultaron heridas.

Disparos durante un acto de campaña de Trump en Pensilvania

Según el equipo de campaña, varios familiares de Corey Comperatore, junto con otros asistentes y rescatistas que estuvieron presentes en el mitin de julio, acompañarán a Trump en el recinto ferial.

El ex presidente estará acompañado por su compañero de fórmula, el senador republicano de Ohio JD Vance; su hijo, Eric Trump; su nuera y copresidenta del Comité Nacional Republicano, Lara Trump; además de otros legisladores y comisionados de Pensilvania, según informó su equipo de campaña.

Trump afirmó que Irán podría estar implicado en los dos intentos de asesinato que ha enfrentado en los últimos meses y sugirió que el FBI no está tomando la investigación con la debida seriedad. “Como saben, he sufrido dos intentos de asesinato, que sepamos. Puede que estén relacionados o no con Irán, pero es posible que sí”, declaró a finales de septiembre durante un mitin en una fábrica de Mint Hill, en el estado clave de Carolina del Norte.

El FBI reportó ataques cibernéticos por parte de ‘hackers’ iraníes contra la campaña republicana, pero no ha encontrado pruebas que vinculen a Irán con los dos intentos de asesinato contra el expresidente.

(Con información de AP/EFE)