EEUU: una investigación reveló que aumentaron un 19% los casos de diabetes tipo 2 en una década

La Universidad de Georgia subraya la importancia de intervenir en los determinantes sociales de la salud para combatir la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de la Universidad de Georgia ha puesto de manifiesto un aumento del 19% en los casos de diabetes tipo 2 en Estados Unidos durante la última década. Analizando datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductual, la investigación revela un panorama preocupante sobre cómo la prevalencia de esta enfermedad crónica está afectando a distintos grupos demográficos y geográficos del país.

Qué es la diabetes tipo 2

En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En cambio, según Mayo Clinic, en la diabetes tipo 2, el cuerpo sí produce insulina, pero las células no responden adecuadamente a ella, lo que impide la correcta absorción de azúcar. Esta resistencia a la insulina puede deberse a que las células musculares, adiposas y hepáticas no respondan apropiadamente. Además, el páncreas puede no producir suficiente insulina.

El sobrepeso y la inactividad física son factores claves contribuyentes. En las etapas iniciales, la diabetes tipo 2 es prácticamente imperceptible, por lo que las pruebas diagnósticas son cruciales en personas con riesgo (antecedentes familiares, obesidad, hipertensión, colesterol elevado o diabetes gestacional). Los síntomas principales incluyen visión borrosa, fatiga, hambre y seda excesiva, e infecciones recurrentes.

Un aumento del 19% en los casos de diabetes tipo 2 se registra en Estados Unidos durante la última década (GETTY)

Aumento significativo entre los adultos mayores

Según el estudio, más del 20% de los individuos de 65 años o más sufren de diabetes tipo 2. Este grupo, además, tiene diez veces más probabilidades de ser diagnosticado con la enfermedad que los jóvenes de entre 18 y 24 años. Esta diferencia etaria destaca la creciente carga sanitaria que enfrenta la población de mayor edad en Estados Unidos.

Los hallazgos del estudio también muestran disparidades significativas en la prevalencia de diabetes tipo 2 entre diferentes minorías raciales y étnicas. Estas comunidades presentan tasas más altas de la enfermedad, lo que pone de aliviar la necesidad de enfoques específicos en la prevención y tratamiento dentro de estos grupos.

El Sur y el Medio Oeste de Estados Unidos muestran los mayores incrementos en casos de diabetes tipo 2 (Getty)

Variaciones geográficas

Geográficamente, el Medio Oeste y el Sur de Estados Unidos han registrado los aumentos más pronunciados en los casos de diabetes tipo 2. En particular, diez estados han experimentado incrementos superiores al 25%: Arkansas, Kentucky, Nebraska, Texas, Alabama, Minnesota, Illinois, Virginia Occidental, Delaware y Massachusetts .

La investigación también relaciona los niveles de ingresos con las tasas de diagnóstico de diabetes. Las personas con mayores ingresos tienen un 41% menos de probabilidades de ser diagnosticadas con diabetes tipo 2. Esta estadística resalta las posibilidades desiguales de acceso a recursos de prevención y atención médica entre distintos grupos económicos.

Confirmando lo que se sabe desde hace tiempo, un estudio de la Universidad de Virginia Health reafirma la conexión entre obesidad y riesgo de diabetes tipo 2. Abordar la epidemia de obesidad es crucial para combatir esta enfermedad crónica. Organismos y expertos en salud están implementando estrategias para reducir la obesidad, que incluyen, entre otras medidas, el uso de medicamentos específicos.

La relación entre obesidad y riesgo de diabetes tipo 2 ha sido reafirmada por un estudio de la Universidad de Georgia (Getty)

Nuevos tratamientos médicos

En este contexto, hay un medicamento llamado Zepbound que mostró buenos resultados. Un estudio de tres años demostró que reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 94% en adultos con prediabetes. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Georgia insisten en que, además de los tratamientos médicos, es fundamental promover hábitos alimenticios saludables y aumentar la actividad física. También enfatizan la importancia de implementar intervenciones comunitarias que apoyen el control del peso, como medidas adicionales para reducir la prevalencia de la diabetes.

Futuras estrategias

El objetivo del estudio fue examinar las tendencias y disparidades nacionales en los casos de diabetes auto informados para aumentar la comprensión de los factores de riesgo. Este conocimiento es esencial para desarrollar estrategias de prevención específicas, subraya el informe.

El grupo de mayores de 65 años en EE.UU. tiene diez veces más probabilidades de ser diagnosticado con diabetes tipo 2 que los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mejorar el acceso a una atención de calidad, implementar programas de prevención centrados en los grupos de alto riesgo y abordar los determinantes sociales de la salud mediante intervenciones a múltiples niveles puede ayudar a frenar la epidemia de diabetes en Estados Unidos”, indicaron los investigadores del estudio.

Este análisis exhaustivo, publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism, sugiere que un enfoque multifacético que combina intervenciones médicas y cambios en el estilo de vida es clave para enfrentar el creciente desafío de la diabetes tipo 2 en el país.