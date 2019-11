Los zombies vuelven a la carga en Call of Duty mobile, luego del período de prueba que tanta buena crítica recibió. Cabe destacar que esta beta registró de más de 20 mil usuarios, algo que hizo poner manos a la obra a Activision para pulir los posibles errores. Quienes quieran jugar este modo deberán saber que es necesario haber alcanzado el nivel 5 en la cuenta. Pero esto no es ninguna complicación, ya que con solo jugar unas cuantas partidas se puede obtener la experiencia necesaria. Dentro de esta modalidad aparecen dos opciones de juego: Supervivencia clásica o Asalto por Objetivos, ambos dentro de un solo mapa que se llama “Shi No Numa", extraído de World at War.