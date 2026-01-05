España Deportes

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Los jugadores del club mallorquín aparecieron con el mismo chándal en el estadio de Son Moix antes del partido ante el Girona

Imagen de Nicolás Maduro y
Imagen de Nicolás Maduro y los jugadores del Mallorca

La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero se convirtió en un acontecimiento de alcance internacional. La noticia no solo recorrió los principales medios, sino que también se viralizó a través de una imagen difundida por Donald Trump y la Casa Blanca. En esa fotografía, el dictador de Venezuela aparece con un chándal gris de Nike. El detalle de la vestimenta llamó la atención, ya que ese mismo modelo ha sido utilizado recientemente por los jugadores del RCD Mallorca a su llegada al partido ante el Girona.

La coincidencia no pasó inadvertida. Al siguiente a la detención, los jugadores del Mallorca llegaron al estadio de Son Moix para disputar su partido frente al Girona, encuentro que terminó con una derrota para el conjunto local por 1-2. A su llegada, los futbolistas vestían el mismo chándal gris de Nike que Maduro llevaba en la imagen difundida por las autoridades estadounidenses. El club compartió el video habitual de los jugadores entrando al estadio, donde se observa que la equipación es la misma, aunque personalizada con el escudo del club en el pecho.

Los jugadores del RCD Mallorca llegando a Son Moix

Las redes sociales rápidamente reaccionaron. Usuarios de diferentes plataformas comentaron y compartieron tanto el video del Mallorca como la imagen de Maduro, generando una ola de mensajes en los que se señalaba la similitud entre ambas vestimentas. El video e imágenes publicadas por el club mallorquín no tardaron en hacerse virales, lo que multiplicó el alcance del episodio y amplificó la comparación. La indumentaria, aunque no es exactamente igual, guarda un notable parecido. El chándal que vestía Maduro no tiene el escudo del Mallorca en la parte derecha del pecho, pero sí comparte el color gris, la forma, las cremalleras, los detalles en negro y la marca. Estas características coincidieron en ambos casos y fueron el eje central de los comentarios en redes.

El club mallorquín no ha hecho comentarios al respecto

A pesar de las diferencias mínimas, la imagen de Maduro con el chándal y la de los jugadores del Mallorca se convirtieron en tendencia durante varias horas. Los usuarios destacaron el curioso paralelismo y la situación generó todo tipo de reacciones, tanto en tono de broma como de sorpresa. El club balear, por su parte, no realizó comentarios sobre la coincidencia ni sobre la repercusión que alcanzó la vestimenta en tan corto tiempo.

Divulgan nuevas imágenes de Nicolás
Divulgan nuevas imágenes de Nicolás Maduro detenido en Nueva York (X)

La situación ha llamado tanto la atención que la prenda se agotó rápidamente en la página web de Nike. Una situación que se une al periodo festivo y previo a la celebración de reyes. El interés por el chándal gris se extendió más allá de las fronteras españolas y en varios países aún es posible encontrar algunas unidades disponibles en tiendas físicas. No obstante, la exposición mediática que acompañó la detención de Nicolás Maduro ha generado un aumento en la demanda, por lo que se estima que las existencias que quedan podrían agotarse en breve. Una gran curiosidad que ha unido el acontecimiento político y deportivo.

