Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

El delantero permanecerá alejado de los terrenos de juego al menos tres semanas

El delantero del Real Madrid
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (REUTERS/Susana Vera)

Kylian Mbappé, una de las máximas figuras del Real Madrid y del fútbol internacional, enfrenta un contratiempo físico que lo mantendrá apartado de las canchas durante un periodo estimado de tres semanas. El delantero francés, que se incorporó esta temporada al conjunto blanco, sufre un esguince en la rodilla izquierda que ha obligado tanto al cuerpo técnico como a los servicios médicos del club a tomar la decisión de frenar su actividad competitiva y priorizar su recuperación.

La preocupación en torno a la salud de Mbappé comenzó a crecer días atrás, cuando el futbolista confesó sentirse incómodo durante los últimos encuentros de LaLiga. Aunque en un principio no se trataba de una dolencia que requiriera atención urgente, el malestar persistente llevó a los responsables médicos del Real Madrid a practicarle una resonancia magnética para descartar cualquier complicación. Los resultados de esta prueba, realizada el miércoles, confirmaron el diagnóstico que el club temía: el atacante deberá permanecer en reposo, siguiendo un plan de rehabilitación y bajo estrecha vigilancia médica.

El diario francés L’Equipe fue el primero en informar que Mbappé no podrá participar en las próximas citas del equipo. Según este medio, el delantero permanecerá alejado de los terrenos de juego al menos tres semanas, lo que implica que se perderá la Supercopa de España, uno de los primeros títulos en disputa del nuevo año y que se celebrará en Arabia Saudí entre el 7 y el 11 de enero. A esto se suma su ausencia en el partido de LaLiga frente al Betis, que tendrá lugar este domingo, y la posibilidad de que no esté disponible para varios compromisos posteriores, dependiendo de cómo evolucione la lesión.

El delantero del Real Madrid
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (REUTERS/Juan Barbosa)

De acuerdo con la información publicada, Mbappé jugó los recientes partidos con molestias en su rodilla. Si bien no parecía una lesión de gravedad ni algo que alertara a los servicios sanitarios del club, el paso de los días y la falta de mejoría hicieron que se optara por una evaluación exhaustiva. El club ha decidido dar prioridad a la salud del jugador, entendiendo que forzar su regreso podría agravar el problema y alargar el periodo de inactividad.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid, por su parte, confirmó la noticia poco después con un parte médico oficial en el que se leía: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”. El comunicado del club pone el acento en la necesidad de observar cómo responde el futbolista a los tratamientos y no descarta que el plazo de recuperación pueda variar según los avances que se registren en los próximos días.

El discurso de Mbappé en su presentación en el Real Madrid.

La baja de Mbappé plantea un desafío para el entrenador Xabi Alonso, quien deberá buscar alternativas en el ataque madridista para cubrir la ausencia del delantero en compromisos clave. La afición, por su parte, espera que el jugador pueda reducir los tiempos de recuperación y reincorporarse pronto al equipo, aunque el objetivo principal sigue siendo evitar cualquier recaída. Mientras tanto, el entorno del club y los seguidores estarán atentos a cualquier novedad sobre el estado físico de una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

