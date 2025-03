Victoria Federica, Froilán... hasta Isabel Díaz Ayuso: en qué se inspiraron los creadores de ‘Su majestad’ para el papel de princesa de España

Algunas de las inspiraciones para crear el personaje principal en 'Su majestad' han sido Victoria Federica o Isabel Díaz Ayuso (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press y Carlos Luján/Europa Press)

La actriz española Anna Castillo, conocida por sus papeles en producciones como Nowhere, La Llamada, Un cuento perfecto o Paquita Salas, protagoniza en Su majestad a Pilar, una joven princesa rebelde que se ve obligada a quedar al frente de la institución después de que un escándalo salpique a su padre, el rey Alfonso XIV. Desde ese momento, deberá demostrar que no es la mujer irresponsable, insolente y vaga que todos creen.

La serie cómica, que acaba de aterrizar en Prime Video, promete ser una de las más comentadas de los últimos meses gracias a un argumento tradicional, vinculado a la realeza que tanto gusta en la ficción, pero a la vez refrescante, con una protagonista muy humana y polémica.

Creada por Borja Cobeaga (Pagafantas) y Diego San José (Vota Juan), Su majestad consta de siete episodios de una duración aproximada de 30 minutos. El dúo ya había escrito de forma conjunta películas que se han convertido en iconos dentro de la comedia española: Fe de etarras, Superlópez u Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, que obtuvieron un enorme éxito en taquilla. La dirección está firmada por Borja Cobeaga y Ginesta Guindal (Élite, Vida perfecta o El Vecino), que hablan con la revista de cine Best Movie España sobre su inspiración para crear al personaje que interpreta Anna Castillo.

Victoria Federica o Isabel Díaz Ayuso

Para configurar la personalidad de Pilar, los escritores tuvieron a su alcance todo un imaginario actual sobre el que asentar las bases de su protagonista, una princesa insolente que se aleja por completo del estereotipo que debería cumplir. Los directores de la serie española, que ya puede verse en Prime Video, destacan que parte de la inspiración la obtuvieron de Victoria Federica, hija de la infanta Elena de Borbón y Jaime de Marichalar.

“Sería estúpido no pensar en Victoria Federica. Es verdad que me lamento mucho de no haber sacado a Pilar en un patinete fumándose un pitillo, que es la imagen icónica de Victoria Federica”, destaca Borja Cobeaga con respecto a uno de los memes más conocidos de los que rodean a la influencer. Además, también destacan que el póster de la serie, en la que se muestra a la princesa (y reina por sorpresa) montando en moto como si cabalgase un caballo, tiene serias reminiscencias de la figura borbónica: “Yo recuerdo que hizo un reportaje en el ¡Hola! posando con un caballo y todo eso, que decía ‘esto parece el póster de la serie que todavía no hemos rodado’”.

Ginesta Guindal señala que a nivel interpretativo también resultaba importante contar con una fuente de inspiración que les permitiese modelar el personaje: destaca la “manera de comportarse de ciertos personajes de la realeza”, así como “la jeta o desfachatez y el porte de Isabel Díaz Ayuso”. En Pilar, por tanto, encontramos una cierta evocación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque los directores destacan que en parte fue accidental: en la serie, a la reina de España se le escapa un “hijos de puta” dirigido a los seguidores del Barça y el Girona durante la Copa del Rey; esto recuerda al insulto que Ayuso masculló en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2023 mientras intervenía Pedro Sánchez. La presidenta se excusaría después asegurando que lo que se podía leer en sus labios era “me gusta la fruta”.

Anna Castillo interpreta a Pilar en 'Su majestad' (Prime Video)

Aunque podría pensarse que en la serie se realiza una clara referencia al momento protagonizado por Isabel Díaz Ayuso, esto fue una completa casualidad, ya que ocurrió después: “De hecho, estábamos en la preproducción de la serie, con toda la serie escrita, y pasó lo que pasó con Isabel Díaz Ayuso y fue como ‘¿esto es bueno o es malo?, ¿nos va a favor o...?’”, señala Ginesta Guindal.

Estas personalidades polémicas y singulares dan vida a una princesa completamente inusual que podría ganarse un puesto importante en el paseo de la fama de la comedia española.