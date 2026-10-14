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La Comunidad de Madrid denuncia ante la Fiscalía "amenazas" a Ayuso en la acampada de Sol

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Madrid, 14 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía amenazas, insultos y expresiones ofensivas como "Ayuso, payasa, okuparé tu casa" o "Ayuso muérete", por posibles delitos de odio contra la presidenta madrileña en la acampada del Sol y pide el acceso a las grabaciones.

La denuncia, según informa el Gobierno regional, recoge los cánticos e insultos contra Díaz Ayuso, así como fotografías de las pancartas y pintadas con amenazas graves, en las que se desea su "muerte" y se incita a "quemar su vivienda".

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En concreto, el gobierno madrileño pide el acceso y la conservación inmediata de las grabaciones de videovigilancia de la Puerta del Sol y los establecimientos cercanos, así como la recopilación de los partes de intervención policial y la identificación de las personas que pudieran haber participado en estos actos.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de los delitos de amenazas (artículo 169.2 del Código Penal); de injurias graves con publicidad (artículo 208); de odio (artículo 510.2), y diversos de daños recogidos en los artículos 323 y 263 del mismo Código Penal.

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La denuncia también incluye los daños ocasionados en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental, como la estatua del Oso y el Madroño y la fachada de la Real Casa de Correos, ambos bienes de interés cultural (BIC), y la estatua ecuestre de Carlos III.

Y también las pintadas, pegatinas y "actos vandálicos" que se han producido, y añade que su contenido "participa de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Además, se refiere a los desperfectos en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la plaza, con los consiguientes costes de reparación y limpieza.

Unos hechos que, según el Gobierno autonómico, continúan produciéndose, "sin solución de continuidad", en el momento de la presentación de la denuncia, incrementándose el número de expresiones "humillantes y amenazantes", y los daños ocasionados.

Particularmente, como hecho concreto y determinado, destacan el de la noche del 30 de septiembre, en torno a las 23 horas, cuando varias personas "fácilmente identificables mediante las cámaras instaladas en la Puerta del Sol" proyectaron una imagen de la cara Díaz Ayuso en la fachada principal del edificio de la Real Casa de Correos de Madrid, con una línea roja que tachaba su rostro, donde se expresaba "Ayuso, Almeida, iros a la mierda".

Al considerar que este tipo de hechos denigran su imagen y fomentan el odio y la hostilidad, la Comunidad de Madrid solicita a la Fiscalía Provincial que impulse las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales. EFE

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