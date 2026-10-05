Pacma se presentará en solitario a las elecciones y esperar tener listas en toda España

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Sevilla, 5 oct (EFE).- El Partido Animalista y con el Medio Ambiente (Pacma) ha anunciado que se presentará en solitario a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que espera tener listas en todas las provincias, al igual que en las elecciones de 2023, cuando consiguió 169.237 votos, el 0,69 % de los emitidos.

En un comunicado y según han informado a EFE fuentes de Pacma, la formación se presentará con una candidatura propia y sin integrarse en coaliciones con otras fuerzas políticas, a la vez que reivindica su candidatura como la única papeleta que hará "una defensa a ultranza de los animales y el medio ambiente, al margen de la polarización política".

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La formación política considera necesario que estas causas cuenten con una voz propia y no queden relegadas por los enfrentamientos entre bloques o los acuerdos entre partidos.

No obstante, las fuentes consultadas han señalado la complejidad para conseguir los apoyos necesarios para presentarse ya que necesitará recoger varias decenas de miles de firmas, tal y como establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General en su artículo 169.3.

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Esta exige a los partidos, federaciones o coaliciones que no obtuvieron representación en ninguna de las dos Cámaras en las anteriores elecciones generales recoger firmas de, al menos, el 0,1 % del censo electoral de cada circunscripción donde quieran presentarse.

La idea de Pacma es presentar este martes a su cabeza de lista para las elecciones generales, que asumirá el reto "de llevar la voz de los animales y la defensa del medio ambiente al Congreso de los Diputados".

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De los 169.237 votos obtenidos en 2023, la provincia donde obtuvo un mayor apoyo fue la de Barcelona, con 28.201 (1,06 %), y la que menos Soria, con 94 (0,19 %).

En provincias como Sevilla obtuvo, 9.288 (0.88 %), mientras que llegó a 10.334 en Valencia, con el 0,72 %, o a 21.742 en Madrid (0,6 %), entre otros territorios del país. EFE

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