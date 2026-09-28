El filántropo Chambers Jr, este lunes ante juez por la petición de entrega de EEUU

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Madrid, 28 sep (EFE).- El filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. está citado este lunes en la Audiencia Nacional en relación a la petición de extradición formulada contra él por Estados Unidos, que le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás.

El juez Antonio Piña ha citado al activista para informarle oficialmente de los motivos de su reclamación y los derechos que le asisten, en una comparecencia a puerta cerrada en la que le preguntará si consiente o no ser entregado, según informan fuentes de su defensa.

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Si Chambers Jr. decide oponerse a la entrega, el juez podrá decretar la libertad provisional si lo estimase oportuno, añaden las fuentes de su defensa, ejercida por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD.

Chambers Jr. fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza cuando iba en coche con su familia e ingresó en prisión tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás y le atribuye presuntos delitos relacionados con financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, en una causa que continúa secreta, según informó entonces el citado despacho de abogados.

Tras la comparecencia, el juez podrá pedir que se complete la información relativa a la solicitud de extradición.

Después, es una sala de la sección de lo Penal la encargada de celebrar una vista de extradición, en la que también interviene la Fiscalía, para más tarde dictar una resolución.

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Si el tribunal rechaza la extradición, esta resolución es definitiva, si bien si la declara procedente, esta decisión no es vinculante para el Gobierno, que "podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional".

Este martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificó de "puramente procedimental" la decisión del Ejecutivo de continuar con el procedimiento por la vía judicial, y pidió "dejar trabajar a la Audiencia Nacional"; cuando este órgano dicte su resolución, "se adoptará una decisión definitiva" por el Ejecutivo, añadió.EFE

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