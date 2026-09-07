Transportistas encarecerán sus servicios por la "insostenible" subida de los carburantes

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Madrid, 7 sep (EFE).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido este lunes de que los precios del transporte subirán "de forma inmediata" debido al continuo e "insostenible" encarecimiento de los carburantes.

En una nota enviada hoy, la asociación calcula, basándose en los datos recogidos en la web del Ministerio de Transportes, que desde principios de enero hasta finales de agosto, el precio del gasóleo ha subido un 40,7 % (Coeficiente G) para los vehículos pesados y un 34,7 % para los vehículos de menor tonelaje.

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Este incremento "obliga a los transportistas a aplicar de forma inmediata la cláusula de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, popularmente conocida como indexación del combustible, en las facturas que emitan a sus clientes", añade.

Y esta medida "no es una opción comercial, sino un mecanismo legal de obligado cumplimiento", sancionable en caso de incumplimiento, con el objetivo de proteger el equilibrio económico de las operaciones de transporte, según explica la nota.

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Con un Coeficiente G del 40,7 %, no repercutir este impacto en el precio final del servicio aboca de forma directa a las empresas y transportistas autónomos a trabajar "a pérdidas", arriesgando "la supervivencia del tejido empresarial del transporte en España".

Asimismo, la Federación recuerda a todos sus asociados y profesionales del sector que la fórmula de cálculo es automática y debe desglosarse de manera clara en la factura.

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También el sector de los autobuses de transporte de viajeros ha expresado este lunes su preocupación por el encarecimiento de los carburantes, sobre todo ante la proximidad del fin de las medidas articuladas por el Gobierno para paliar la crisis energética iniciada tras el conflicto en Oriente Medio, que tendrá lugar el 30 de septiembre.

Por ello, la patronal Confebus solicita "nuevas medidas urgentes y suficientes para garantizar la viabilidad de los servicios y contratos públicos".

También pide que se revise el régimen de ayudas para garantizar la neutralidad tecnológica y evitar penalizar a las empresas que apostaron por tecnologías de menores emisiones, vinculando también las compensaciones al gas natural "al consumo real y al sobrecoste efectivamente soportado".

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El combustible representa, en condiciones normales, entre el 25 y el 35 % de los costes de las empresas de transporte en autobús, un porcentaje que puede escalar hasta el 40 % con el incremento de los precios de los carburantes, a lo que se suma el de otras partidas esenciales, como lubricantes, neumáticos, mantenimiento y financiación.

Esto reduce los márgenes de unos servicios que, en muchos casos, operan mediante contratos públicos con precios que no pueden adaptarse con la rapidez necesaria a variaciones extraordinarias de los costes, explican. EFE

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