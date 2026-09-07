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Sánchez reúne a sus diputados y senadores en un curso marcado por Ceuta y los presupuestos

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Madrid, 7 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes con los diputados, senadores y eurodiputados socialistas de cara al nuevo curso político y parlamentario, marcado por la crisis en Ceuta y la incertidumbre sobre los presupuestos generales del Estado.

Como cada año en el inicio del curso parlamentario, la cita servirá para establecer las líneas del trabajo en el nuevo periodo de sesiones, que este ejercicio ha arrancado con una comparecencia extraordinaria a petición propia de Sánchez ante el Congreso para informar sobre la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio.

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Además de Ceuta, el presidente del Ejecutivo volverá a insistir ante sus parlamentarios en que hay que seguir trabajando los meses que resten de legislatura porque el Gobierno progresista sigue haciendo avanzar a España frente a una oposición, remarcan en el PSOE, instalada en el no.

Sánchez recordará la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, calificada por el Gobierno como "histórica".

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El Ejecutivo defiende que el acuerdo, solo apoyado por dos comunidades, es objetivamente beneficioso para todas porque que obtendrán más recursos, 20.975 millones de euros más.

Además de hablar de la financiación autonómica, que tendrá que ser aprobada por el Congreso, se espera que el líder del PSOE se refiera a los próximos Presupuestos Generales del Estado después de insistir el pasado 31 de agosto en que se van a presentar y debatir este año, a pesar de que la falta de apoyo de Junts impidió aprobar los objetivos de estabilidad.

La cita de este lunes llega también rodeada de incertidumbre por el tiempo que resta de legislatura, con la oposición reclamando que se convoquen ya elecciones y con Sánchez insistiendo en que la agotará, aunque también ha subrayado que podría haber "adelantos técnicos" sobre la fecha límite del 23 julio para disolver las Cortes. EFE

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