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Otegi pide a Pradales "tomar posición" en el debate sobre autogobierno y ve "injusto" que le critique por "indiscreción"

06/05/2026 El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (i), durante la llegada del féretro del ex lehendakari, Carlos Garaikoetxea, al Palacio de Ajuria Enea, a 6 de mayo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). Carlos Garaikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, falleció el pasado lunes 4 de mayo a los 87 años de edad a causa de un infarto. Casado y con tres hijos, Garaikoetxea nació el 9 de junio de 1938 en Pamplona (Navarra). Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, desarrolló su actividad profesional en la dirección de empresas y en su despacho de abogados. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press
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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que le gustaría que, en la ronda de contactos que iniciará este próximo martes el lehendakari, Imanol Pradales, les informe sobre su posición ante el nuevo estatus que negocian PNV y PSE-EE junto su formación y le ha pedido que "tome posición" en el debate sobre autogobierno. Asimismo, ha considerado "injusto" que el lehendakari le critique por "indiscreción" tras haber propuesto un derecho a decidir "gradual".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que en EH Bildu tienen "la sensación" de que Pradales "no lidera como lehendakari" y de que, "en cierta manera, se mantiene continuamente a resguardo".

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El dirigente de la izquierda soberanista ha considerado que, "si fuera una prueba ciclista, (Pradales) va en el pelotón". "Pero si quieres ser el líder, tienes que ir unos metros por delante del pelotón, porque, de lo contrario, eres uno más del pelotón", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que, a pesar de que son los partidos políticos los que llevan a cabo las negociaciones para acordar un nuevo estatus en Euskadi, "el lehendakari tiene cosas que decir" en materia de autogobierno, "no digo públicamente, pero sí tiene la obligación de tomar posición", ya que, en su opinión, "lo único que ha hecho en términos de autogobierno ha sido pregonar continuamente el cumplimiento del Estatuto, y desgraciadamente no lo ha logrado".

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DERECHO A DECIDIR

Asimismo, Arnaldo Otegi ha explicado que su propuesta sobre un derecho a decidir "gradual" significa que "cada vez se tomen más decisiones en Euskal Herria, hasta que se decida todo", y ha asegurado que acudirán "con esa filosofía" a la ronda de contactos que el lehendakari iniciará este martes.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones de Pradales del pasado viernes, en las que pidió "paciencia y discreción" ante dicha propuesta, y ha señalado que, "aunque pueda sonar pedante y arrogante, todo el mundo sabe que he participado en proceso muy importantes en este país como treguas o Lizarra-Garazi, y nadie puede decir que he sido indiscreto", por lo que le pareció "que hizo una crítica injusta, quizás para no entrar en otras cuestiones".

"Llevamos ya algunos años hablando con total discreción, y los resultados se tendrán que ver, si es que los hay; y si no los hay, cada uno deberá explicar cual es su impresión. Pero diría que, el hecho de que tres familias políticas estén hablando durante dos años con total discreción y honestidad, siempre va a traer beneficios a este país", ha asegurado.

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