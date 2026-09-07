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María Conde, sobre la ‘final’ ante Japón: “Es otro partido, como muchos que hemos jugado”

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Julia López

Berlín, 7 sep (EFE).- La jugadora María Conde afirmó a EFE en Berlín que el decisivo partido contra Japón este lunes (17:50 CET, -2 GMT), en el que España se juega su futuro en la Copa del Mundo, lo tienen que encarar como “otro partido de baloncesto, como muchos" que han jugado, aún sabiendo que "el resultado va a ser muy importante”.

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La alero madrileña quiso sacudirse la presión ante una cita de esta dimensión, recordando que han jugado “miles de partidos”, sobre todo las veteranas como ella misma, la capitana Alba Torrens o Mariona Ortiz. “Es jugar baloncesto como hemos hecho siempre”, dijo.

Un partido más, pero no uno cualquiera. Ya que todos los escenarios son posibles para una España que no depende de sí misma para pasar a la fase eliminatoria del Mundial y mirará de reojo el partido entre Alemania y Mali, que se disputa de forma simultánea.

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El mejor escenario, que España gane y las germanas también lo hagan, haría que la selección hispana se clasifique primera del Grupo A.

Si es segunda o tercera, deberá jugar una ronda eliminatoria de octavos de final. Y, la circunstancia más fatídica sería que Alemania supere a Mali y España perdiese ante Japón, con lo que quedaría eliminada del Mundial.

“La forma más sana y que nos puede dar más energía a todas es planteándolo así: es otro partido, como muchos que hemos jugado, en el que el resultado va a ser muy importante y que significa muchas cosas para nosotras”, explicó la joven de 29 años en el hotel de concentración de ‘La Familia’.

Antes del ‘Día D’ en este Mundial de Berlín, sus familiares y mejores amigas compartieron con EFE un mensaje de ánimo para una María Conde que no pudo contener las lágrimas al verlo.

“¡Qué bonito!”, exclamó emocionada. “Son las personas más importantes de mi vida y me hace mucha ilusión que puedan vivirlo aquí conmigo, es la gente que me sostiene al final”.

Conde también recordó sus inicios en el baloncesto y se sintió orgullosa de haber superado todas las dificultades durante su amplia trayectoria: desde sufrir una grave lesión tras romperse el tendón de Aquiles hasta tocar el cielo proclamándose campeona de Europa con España (2017) o campeona de la Euroliga con el USK Praga (2025), pasando por su debut esta temporada en la WNBA, la mejor liga del mundo.

“Lo bueno ha sido una pasada, pero creo que lo malo dice mucho de cómo somos como personas y como deportistas, las cosas que pasamos son las cosas que nos hacen”, declaró. Sin duda, a la “pequeña María” le haría “mucha ilusión” hasta dónde ha llegado. Y lo que le queda.

Además, la baloncestista de Toronto Tempo mandó un mensaje a los aficionados españoles antes del decisivo encuentro, a los que transmitió que el equipo tiene “todas las ganas del mundo de hacerlo bien” y que también lo harán por todos los que las siguen ya que “están detrás empujando, ojalá al final del día podamos estar celebrándolo todos juntos”.

“¡A por el bote!”, concluyó Conde, mítico grito de conjura de la selección española antes de los partidos. El de Japón, sin duda, puede tener un preciado premio. EFE

(vídeo)

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