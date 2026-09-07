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Manuela Vos, campeona del mundo de ruta H1

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Redacción deportes, 7 sep (EFE).- La española Manuela Vos se proclamó campeona del mundo de ruta de ciclismo paralímpico en la categoría H1, en la tercera jornada de los Mundiales que se disputan en Huntsville (Alabama, Estados Unidos).

Manuela Vos fue la más rápida en completar el recorrido de 27,6 kilómetros firmando un tiempo en meta de 44:29, aventajando en 3:50 a la segunda clasificada, la uzbeka Pokiza Akhmadbekova.

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La española, que sufrió un grave accidente haciendo escalada en 2021 que la provocó una tetraplejia y la dejó en silla de ruedas, suma de esta forma su segunda medalla en los Mundiales tras la plata en la contrarreloj en la primera jornada.

España suma tres medallas en estos Mundiales de ciclismo paralímpico de carretera tras las dos de Manuela Vos y la plata de Ricardo Ten en la contrarreloj de la categoría C1. EFE

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