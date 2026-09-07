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La vivienda se encarece un 12,2% en el segundo trimestre y lleva seis subiendo más del 12%

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Madrid, 7 sep (EFE).- El precio de la vivienda se encareció un 12,2 % en el segundo trimestre de 2026 para encadenar así 45 trimestres al alza, los seis últimos con aumentos superiores al 12 %.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda de segunda mano se incrementó un 12,9 % entre abril y junio, mientras que el encarecimiento de la vivienda nueva se moderó al 7,4 %.

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Si se compara con el trimestre anterior, el primero de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 3,4 %, mientras que en el acumulado del año ha subido un 7 %, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente. EFE

(Texto) (Infografía)

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