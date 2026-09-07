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La protesta mensual por la dana sale de Valencia y llegará a Alicante el 26 de septiembre

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València, 7 sep (EFE).- La movilización mensual en protesta por la gestión de la dana de 2024 y para reclamar responsabilidades al expresident de la Generalitat Carlos Mazón saldrá por primera vez de la provincia de Valencia y celebrará el próximo 26 de septiembre una concentración en la ciudad de Alicante.

Bajo el lema 'Mazón a prisión', los movimientos sociales y sindicales que cada mes organizan estas protestas han convocado el último sábado de este mes a las 18:30 horas una concentración en la Casa de las Brujas -la sede en Alicante del Gobierno valenciano-, en la que participarán y hablarán las asociaciones de víctimas de la dana.

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Este septiembre se cumplen 23 meses de las inundaciones por la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasaron gran parte de la provincia de Valencia y dejaron un total de 232 personas fallecidas.

Solo once días después de la tragedia se celebró en València la primera manifestación de protesta contra la "nefasta gestión" de la dana por parte del Gobierno valenciano y del entonces president de la Generalitat, con el lema 'Mazón dimisión', y desde entonces cada mes la ciudadanía ha vuelto a salir a la calle en torno al día 29 de cada mes.

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Tras la dimisión de Mazón como president el pasado 3 de noviembre, el lema de estas protestas convocadas por más de 200 entidades sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana cambió a 'Mazón a prisión', para reclamar que el expresident abandone su escaño en Les Corts para dejar de ser aforado y que vaya a declarar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal.

Además de en la ciudad de València, estos meses ha habido también manifestaciones en municipios de la 'zona cero' de la dana, como Catarroja y Paiporta, o en el bautizado como Pont de la Solidaritat, la pasarela peatonal que conecta la capital valenciana con los municipios de L'Horta Sud y que miles de valencianos cruzaron tras la dana para llevar ayuda.

Mazón es diputado autonómico por la provincia de Alicante y tras su dimisión tiene en la capital alicantina la Oficina de apoyo al expresident con dos asesores, en aplicación de la ley del Estatuto de expresidents de la Generalitat. EFE

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