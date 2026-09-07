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La Fórmula 1 acelera las reservas en Madrid desde Latinoamérica y el Reino Unido

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Madrid, 7 sep (EFE).- El Gran Premio de España de Fórmula 1 ha impulsado el turismo en la ciudad de Madrid para el próximo fin de semana, con incrementos de reservas aéreas del 46 % interanual desde el Reino Unido y del 31 % desde Uruguay y el 15 % desde Argentina, según el estudio de Amadeus Travel Intelligence.

Las búsquedas de alojamiento también han aumentado un 41 % para este fin de semana, detalla el informe de la plataforma Booking.com, que incide en que los principales mercados internacionales son Argentina e Italia, aunque también destacan los incrementos de Estados Unidos o Brasil.

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La plataforma subraya que el origen de las búsquedas es mayormente nacional, pues los españoles suponen el 37 % del total de las búsquedas, lejos del 15 % de Argentina o el 14 % de Italia.

El informe de Amadeus Travel Intelligence destaca que, coincidiendo con la celebración de la carrera, los mercados emisores que registran el mayor crecimiento de reservas hacia Madrid respecto a 2025 son el Reino Unido (+46 % interanual), Corea del Sur (+45 %), Francia (+32 %) y Uruguay (+31 %).

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Amadeus subraya que Argentina sigue como principal mercado emisor internacional de Madrid, con un 15 % de las reservas internacionales, lo que coincide con la participación del piloto argentino Franco Colapinto.

México es el mercado que más terreno ha ganado entre los principales mercados emisores, con un aumento del 16 % hasta alcanzar una cuota del 11 % del tráfico de entrada.

Los datos aéreos revelan además que las estancias de duración media, de entre 6 y 13 noches, representarán aproximadamente el 39 % de las reservas durante la semana del Gran Premio.

De hecho, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) han recalcado que esperan que durante septiembre su actividad crezca un 10 % por este Gran Premio, así como por el inicio de los viajes del Imserso y los conciertos de Shakira en la capital.

La responsable de Booking.com en España, Pilar Crespo, afirma que la llegada de la Fórmula 1 a Madrid es una muestra de cómo los grandes eventos deportivos pueden convertirse también en una oportunidad para descubrir y disfrutar de un destino.

Tras 45 años sin Fórmula Uno, el impacto en el sector hotelero se hace notar y la tarifa media se puede disparar hasta un 70 %, según los datos de la plataforma de comercio hotelero SiteMinder, que cifra la tarifa media diaria  en 485 euros.

La compañía asegura que la tarifa media ha pasado de los 286 euros, en el mismo fin de semana del año pasado, a los 485 euros por noche este año.

SiteMinder recalca que con precios de las entradas que oscilan entre 300 y 1.300 euros, el turismo que atrae es el de alto poder adquisitivo y dispuesto a planificar su visita con gran antelación.

Esta situación, de hecho, provoca un crecimiento del 7,5 % en la duración media de la estancia, incide la plataforma, que ha realizado este análisis sobre una muestra de más de 13.000 reservas que compara las estancias del 10 al 13 de septiembre de 2026, y que revela un aumento del 69,60 % en la tarifa media.

De hecho, el evento también ha mostrado cambios en la planificación del viaje, pues la antelación media de reserva ha aumentado un 44,80 % y ha pasado de los 90 días en 2025 a 130 días en 2026. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023674606)

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