Una persona fallece en la playa de San Xurxo, en Ferrol (A Coruña)

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Ferrol, 6 sep (EFE).- La Axencia Galega de Emerxencias ha comunicado que una persona ha fallecido este domingo en la playa de San Xurxo, en Ferrol (A Coruña).

El departamento autonómico ha asegurado que los propios vigilantes alertaron por estos hechos al 112 Galicia poco antes de las seis de la tarde, cuando detallaron que una persona flotaba en el agua a unos 50 metros del arenal.

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Por ello, se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Pese al intento del personal sanitario por salvarle la vida tras ser rescatada del agua, acabó falleciendo. EFE

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