Una mujer de 72 años fallece en la playa de San Xurxo, en Ferrol (A Coruña)

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(Actualiza la NA7118 con datos relativos a la víctima)

Ferrol, 6 sep (EFE).- Una mujer de 72 años ha fallecido este domingo en la playa de San Xurxo, en Ferrol (A Coruña), según ha comunicado la Axencia Galega de Emerxencias.

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El departamento autonómico ha asegurado que los propios vigilantes alertaron por estos hechos al 112 Galicia poco antes de las seis de la tarde, cuando detallaron que una persona flotaba en el agua a unos 50 metros del arenal.

Por ello, se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Pese al intento del personal sanitario por salvar su vida tras ser rescatada del agua, la mujer acabó falleciendo. EFE

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