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Triay y Brea ganan en Madrid su sexto título tras remontar a Bea González y Josemaría

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Madrid, 6 sep (EFE).- La española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea reforzaron su hegemonía como pareja número uno del mundo al imponerse este domingo en el torneo de Premier Padel de Madrid, lo que supone su sexto título del curso, tras vencer a las españolas Bea González y Paula Josemaría por 6-7, 6-3 y 6-3.

Triay y Brea impusieron sus galones en el duelo celebrado en el Movistar Arena ante más de 14.000 espectadores e impidieron que González y Josemaría, pareja dos del mundo, sumaran un nuevo triunfo en el duelo que mantienen ambos dúos, al haber ganado cinco de los siete disputados esta temporada.

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Con la estadística a su favor, la madrileña y la malagueña salieron dispuestas a sumar su séptimo título del curso y se hicieron con una igualada primera manga que desembocó en el desempate.

González y Josemaría llegaron a estar por detrás 2-5, pero sacaron la raza para voltear el ‘tie break’ y ganarlo por 7-5.

En el segundo set, con 2-2 y 15-30 para el dúo español, Brea se enzarzó con el árbitro tras una revisión del VAR que pareció descentrar a la argentina.

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“Ahora no estás aplicando el reglamento”, le reprochó Brea al juez de silla.

A pesar de no darles la razón y de perder el juego (2-3), Triay y Brea se rehicieron para remontar la manga y cerrarla con un 6-3.

En el pulso definitivo del torneo, categoría P1, la menorquina, primera jugadora en alcanzar las 200 victorias en Premier Padel, y la porteña se mostraron muy sólidas.

Rompieron rápido el saque de Bea González para ponerse 2-1, tomar la iniciativa y avanzar hacia su primer triunfo en Madrid como pareja, después de que ambas lo lograran en una ocasión por separado.

Bea González no pudo alzar su tercer título en la capital española, donde se coronó en 2023 con Brea y el curso pasado con Claudia Fernández. EFE

(foto)

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