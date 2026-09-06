Sentidos tres temblores en Granada tras 24 horas sin terremotos perceptibles

Guardar

(Actualiza la NA7049 con un tercer seísmo sentido por la población)

Granada, 6 sep (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado más de una veintena de temblores este domingo en la Vega Sur de Granada, tres de ellos sentidos por la población después de 24 horas en las que no se había percibido actividad sísmica.

PUBLICIDAD

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado los seísmos con el epicentro repartido en media docena de municipios del área metropolitana de Granada.

Según el IGN, tres de estos temblores han sido sentidos por la población: uno de 1,5 grados registrado en la capital a las 1:11 horas, otro de 1,9 grados registrado a las 8:02 horas con epicentro en Armilla y un tercero, superficial, de 2,4 y epicentro en Otura a las 15:04.

PUBLICIDAD

Estos temblores han sido sentidos después de que la Vega de Granada superase las 24 horas sin registrar terremotos perceptibles, una racha que se terminó con la percepción de un temblor de 1,9 grados y epicentro en Gójar captado a las 20:05 horas de este sábado.

Desde que comenzó la actual serie sísmica, el área metropolitana de Granada ha registrado casi 1.700 temblores entre los que destacan los de intensidad 5 y 4,8 grados registrados en Alhendín y Gójar el 15 y el 18 de agosto pasados. EFE

PUBLICIDAD

mro/bol/may