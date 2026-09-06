Rosa Flores y Doménica Arboleda dirigen el triunfo y el liderato del Ecuador

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- Los goles de Rosa Flores, en el minuto 4, y Doménica Arboleda, con un doblete en el 17 y el 70, sellaron este domingo el estreno triunfal de Ecuador en la primera jornada del grupo C del Mundial sub-20 femenino, al vencer 3-0 a Ghana para ser el líder del cuarteto, tras el 1-1 de Francia y Corea del Sur.

Ecuador dominó el marcador de principio a fin y aprovecho la igualada en el otro choque del grupo, en el que se adelantó la selección surcoreana, por medio de Jo Hyeyoung, pero empató antes del descanso Francia con el 1-1 de Naolia Traore.

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En el grupo D, entre tanto, están igualados en la cima Italia, que se impuso por 1-2 a Estados Unidos con una remontada provocada por los goles de Giada Pellegrino y Paola Fadda, y Japón, que doblegó por 2-1 a Nueva Zelanda con un doblete de Miyu Matsunaga. EFE