Mueren dos montañeros en alud de piedra y nieve en el Cáucaso ruso

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Moscú, 6 sep (EFE).- Al menos dos montañeros murieron este domingo al ser atrapados por un alud de piedra y nieve en la región rusa de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso norte.

Según datos preliminares del Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia, la avalancha sorprendió a un grupo de 15 escaladores, de los que dos fallecieron y otros tres resultaron heridos, informó la agencia Interfax.

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Un equipo de salvamento de montaña ha sido enviado a la zona -el cañón de Bezenguí, que alberga picos de más de 5.000 metros de altura-, lo que incluye un helicóptero Mi-8, señaló la fuente.

El grupo de alpinistas fue golpeado primero por una avalancha de piedra y después por un alud de nieve, provocados por el viento huracanado que sacudió la zona, señala el canal de Telegram Baza.

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Dos de los escaladores perecieron al instante, mientras otros tres lograron sobrevivir, aunque dos sufren fuertes traumas en cabeza y pecho, y un tercero, lesiones en la columna vertebral.EFE