Meritorio doblete de la cuadra San José y el preparador Álvaro Soto

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San Sebastián, 6 sep (EFE).- La cuadra San José y el preparador Álvaro Soto firmaron este domingo un doblete en las dos carreras principales de la antepenúltima jornada de verano del Hipódromo de San Sebastián, con “The Wiser” y “Ulymine”, éste ganador del gran esprint de la temporada, en 1.200 metros y con el checo Václav Janácek en la montura.

El tres años “Ulymine” se presentaba en España en este premio Donostia Kirola. Adquirido en Francia, con tres triunfos sobre diez salidas y con 54.834 euros en premios, su rendimiento le catapultaba ya como un buen candidato a la victoria en su primera salida para su nuevo entorno.

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Tercero de ocho durante el recorrido, frente a las tribunas tuvo que pelear con dos yeguas, “Dubaiearth” y “Dear Cat”, para salir vencedor. Los jockeys de ambas reclamaron ante los comisarios al sentirse perjudicados por el postrero vencedor, que fue cerrándose en los trancos finales sobre ellos, pero el orden de llegada se mantuvo.

“The Wiser” dominó de salida a meta en la milla que abría la reunión, con el sevillano Ignacio Melgarejo en la silla. Siempre tras él, “Shine Sun” completó la gemela.

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La también jockey checa Denissa Sikorová sumó dos victorias en sendos hándicaps, con “Pinarellu” y “Tony Montada”. En una prueba de venta, “Beria” y Jaime Gelabert fueron los otros ganadores.

La Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 2 – 3 – 1 – 7 – 2 – 7. En la Lototurf, el caballo ganador es el 7. No tomó la salida “Tuatapere” en la primera carrera ni “Walkczak” en la cuarta, la Lototurf.

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Restarán dos jornadas en el Hipódromo de San Sebastián, el próximo domingo 13 de septiembre y el jueves 30 del mismo mes. EFE

fg/sab