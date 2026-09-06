La última carrera condena a Los Gallos y los deja sin final del SailGP de València

Guardar

València, 6 sep (EFE).- Los Gallos, el equipo español que compite en el campeonato Rolex SailGP, se quedaron fuera de la final del gran premio que se disputa durante este fin de semana en Valencia, al no sumar ningún punto y tras la victoria del US SailGP Team en la última carrera clasificatoria.

El conjunto nacional llegaba a la jornada del domingo como líder del grupo B con 14 puntos, dos más que el Rockwool Racing y cuatro más que el US SailGP Team. Pero una mala salida en la cuarta carrera del gran premio lo obligó a ir a remolque durante toda la manga y terminó cruzando la meta en última posición.

PUBLICIDAD

Ese resultado, unido a la victoria de los norteamericanos, dejó al US SailGP Team como líder del grupo y al Rockwool Racing como segundo en la gran final por la disputa del volante, el título que recibe el campeón de cada gran premio. Precisamente el US SailGP Team se alzó con el triunfo.

La quinta carrera prevista también para este domingo se suspendió por falta de viento y Los Gallos se quedaron sin opciones de poder pelear por el puesto en la final. Pese al resultado de este domingo, el equipo español se mantiene segundo en la clasificación general y mantiene sus opciones de llegar a la final en la que compiten los tres mejores y que se disputa en Abu Dhabi. EFE

PUBLICIDAD

cma/cta/apa