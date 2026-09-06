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Hinojos saca unos 400 equinos semisalvajes de Doñana en la 'Recogida Yeguas'

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Huelva, 6 sep (EFE).- Hinojos (Huelva) ha celebrado este domingo una de sus tradiciones más singulares, la conocida como 'Recogida de las Yeguas', en la que este año unos 400 equinos -entre hembras y potros- son trasladados desde las marismas de Doñana hasta el centro urbano del municipio para su exposición y venta.

La faena comenzó este sábado, sobre las 8.00 horas, cuando los ganaderos a caballo -conocidos como yegüerizos- se adentraron en Doñana y rastrearon las 8.500 hectáreas de la conocida como Marisma Gallega, de propiedad municipal, para la recogida del ganado.      Ya por la tarde, los animales se concentraron en la zona de la Choza del Pastor para su selección, tras lo cual han partido a primera hora de la mañana hacia el municipio de Hinojos.

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En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa Joaquina del Valle ha señalado que se trata de "un día que remueve mucho el corazón, también vinculado como está a las fiestas patronales y a la patrona de Hinojos, a la Virgen del Valle, que es la valedora de todo el pueblo. Es un día bastante emotivo".

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Berta Centeno, ha remarcado que para el pueblo de Hinojos "la marisma y Doñana forman parte del mismo enclave, precisamente porque aquí es donde pasta y donde se cría el caballo marismeño".

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Las labores de recogida y selección del ganado son seguidas cada año por un mayor número de personas que solicitan autorización para entrar en Doñana y vivir este espectáculo.

Los animales entran en Hinojos por el Camino del Rocío, tras lo cual bordean el Parque Botánico Salvador Talavera y llegan a la Plaza de España, donde reciben la bendición del párroco ante la Virgen del Valle, para después quedar recogidos en el Recinto Ganadero Municipal.

La conocida como 'Recogida de las Yeguas', organizada tal y como se conoce en la actualidad, se inició en 1991 con el traslado de vacas, ovejas y yeguas desde la marisma de Hinojos hasta el recinto ganadero del mismo municipio. EFE      1010282      lra/erv/may     (foto) (vídeo)

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