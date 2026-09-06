El Valencia sale con Otorbi y el Barcelona con Lamine y Rodri, que estrena titularidad

Valencia, 6 sep (EFE).- El Valencia saldrá con el canterano David Otorbi como gran novedad, bajo la atenta mirada del presidente Kiat Lim, al partido que disputa este domingo en Mestalla ante el Barcelona, que inicia el encuentro con Lamine Yamal como titular y, por primera vez, con Rodri.
El Valencia comenzará el partido con Dimitrievski, Maffeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic; Javi Guerra y Danjuma.
PUBLICIDAD
El Barcelona saldrá con un once formado por Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Gordon. EFE
plm/cta/apa
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Más de 700 jóvenes marroquíes abandonan Ceuta ante la falta de un techo seguro y de perspectivas para acceder al asilo
Según fuentes policiales, la cifra de quienes deciden volver a Marruecos podría aumentar en los próximos días, coincidiendo con las adversas condiciones meteorológicas
Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 6 septiembre
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales
Detienen a 21 migrantes en la playa de Trampolín en Ceuta tras apedrear a una patrulla de militares y Guardia Civil: el tercer incidente en la última semana
Los agentes se acercaron a los migrantes tras detectar que se había creado una pelea entre ellos
Casto Copete, jefe de sala: “El cliente no necesariamente quiere que todo sea barato, sino que exige coherencia entre el precio y la calidad de la experiencia”
Director de sala del restaurante Nou Manolín de Alicante, Casto Copete ha sido reconocido con el Premio Nacional de la Real Academia de Gastronomía como Mejor Jefe de Sala de 2026
MÁS NOTICIAS