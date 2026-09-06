El Valencia sale con Otorbi y el Barcelona con Lamine y Rodri, que estrena titularidad

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Valencia, 6 sep (EFE).- El Valencia saldrá con el canterano David Otorbi como gran novedad, bajo la atenta mirada del presidente Kiat Lim, al partido que disputa este domingo en Mestalla ante el Barcelona, que inicia el encuentro con Lamine Yamal como titular y, por primera vez, con Rodri.

El Valencia comenzará el partido con Dimitrievski, Maffeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic; Javi Guerra y Danjuma.

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El Barcelona saldrá con un once formado por Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Gordon. EFE

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