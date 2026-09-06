El PSOE denuncia el "doble juego" del Gobierno ceutí con los espacios para los migrantes

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Ceuta, 6 sep (EFE).- El PSOE de Ceuta ha denunciado este domingo el "doble juego" del Gobierno ceutí al votar a favor en el Consejo de Seguridad Nacional de los nuevos emplazamientos para acoger a migrantes, entre los que se incluía la parcela del Puerto, pero ahora rechaza que esa misma parcela se destine a ese uso.

Para el PSOE ceutí se trata de una contradicción "flagrante e inaceptable" ya que "no se puede repartir la responsabilidad solo cuando conviene y desentenderse de ella cuando toca dar la cara ante los ceutíes", ha dicho en un comunicado.

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Para este partido, el Gobierno de la Ciudad "no puede seguir escondiéndose detrás de un 'sí' de cara a Madrid y un 'no' de cara a Ceuta".

Aseguran que este giro "no es un simple cambio de criterio técnico, sino la confirmación de un patrón que se repite: cada vez que se propone un espacio concreto, el Gobierno de la Ciudad encuentra una razón para oponerse".

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"Primero se vota a favor en el órgano donde se decide la estrategia a seguir y después, cuando toca aplicarla sobre el terreno, se pone en marcha la maquinaria de las objeciones. Es un doble juego que ya no se sostiene", afirman los socialistas.

El PSOE de Ceuta recuerda las palabras del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha cuestionado precisamente que se rechacen de manera sucesiva todos los emplazamientos que se ponen sobre la mesa.

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"No se puede pedir una solución urgente para una situación excepcional y, al mismo tiempo, ir descartando uno tras otro los espacios disponibles sin ofrecer una alternativa viable. Si no sirven unos terrenos ni otros ni los siguientes, alguien tendrá que explicar finalmente dónde se pretende habilitar los recursos necesarios para atender esta emergencia", han argumentado.

Los socialistas consideran además que "criticar sin ofrecer alternativas no es colaborar: es bloqueo" y exigen al Gobierno ceutí que abandone "la política del no permanente" y actúe con la misma responsabilidad y coherencia que exige al Gobierno de la Nación.

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"Si se critica la tardanza, hay que facilitar la rapidez; si se reclaman soluciones, hay que colaborar para hacerlas posibles; y si se participa en un acuerdo, hay que tener la responsabilidad de sostenerlo o, al menos, de plantear alternativas reales", ha añadido. EFE