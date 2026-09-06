El incendio en Burgos obliga a cortar una carretera y a desalojar varias viviendas

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Aranda de Duero (Burgos), 6 sep (EFE).- La evolución del incendio declarado a primera hora de la tarde de este domingo en el monte de La Calabaza, en Aranda de Duero (Burgos), ha obligado a desalojar varias viviendas situadas junto al kilómetro 6,5 de la carretera BU-925 y a realizar cortes de tráfico en esa vía que une Aranda de Duero y La Gallega (Burgos).

El fuego se ha detectado poco antes de las 14:50 horas a la altura del campo de tiro municipal pero no ha afectado a la cercana urbanización de La Calabaza, una zona residencial y de edificaciones dispersas donde hay censadas en la actualidad cerca de un centenar de personas, ya que el viento soplaba en dirección contraria, hacia la BU-925 y el término municipal de Quemada.

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Menos de dos horas después, y a pesar de participar en las labores de extinción una treintena de medios, entre ellos bomberos de Aranda de Duero, agentes forestales, cinco cuadrillas terrestres, cuatro helitransportadas, dos autobombas, un bulldozer y cinco aéreos, se ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 al considerar que podría comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Poco después de las 18 horas se ha procedido a desalojar algunas de las viviendas existentes en las zonas de posible influencia del fuego, viéndose afectadas hasta el momento tres personas.

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En estos momentos se sigue trabajando en la extinción de un incendio del que se desconocen las causas y la superficie afectada.

El monte La Calabaza se encuentra unos siete kilómetros de Aranda de Duero (Burgos), un espacio natural de pinos y encinas con senderos amplios concebidos para el use y disfrute de esta zona. EFE

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(foto)