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El Club de Remo San Pantaleón afianza liderato en Liga Nacional con su triunfo en Galicia

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Santiago de Compostela, 6 sep (EFE).- El Club de Remo San Pantaleón afianzó su liderato en la Liga Nacional de remo de mar tras sumar ocho victorias en las quince pruebas, en la segunda jornada de la competición, que se disputó en la localidad gallega de Porto do Son.

70 tripulaciones procedentes de 13 clubes de Galicia, Asturias, Cantabria y Valencia participaron en esta edición, en la que destacó el triunfo de Diego Alonso en la prueba ‘solo masculino’.

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Incluyendo el III Memorial José González Capeans y regatas de promoción previas en ‘solo infantil’ y ‘solo alevín’ sobre 800 metros, los participantes se agruparon en 12 mangas.

El cántabro Club de Remo San Pantaleón, defensor del título, se mostró intratable para aumentar su ventaja al frente de la clasificación general de la Liga Nacional, en la que es primero con 596,5 puntos, por los 204 y 154 de sus más inmediatos perseguidores, los ausentes en Noia Club de Mar Clot de L’Illot el Campello y el Real Club Regatas de Alicante.

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La competición tendrá continuidad del 18 al 20 de septiembre en La Línea de la Concepción (Cádiz) con motivo de los Campeonatos de España de la modalidad, que se celebrarán de forma paralela al Europeo, concluyendo el 17 de octubre en Castropol (Principado de Asturias). EFE

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