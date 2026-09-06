Diego Botín: “Hay que usar este dolor para aprender y seguir adelante”

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Valencia, 6 sep (EFE).- El piloto del equipo Los Gallos SailGP Team Diego Botín, reconoció los problemas sufridos en la cuarta y última carrera del gran premio de Valencia del Rolex SailGP y destacó que este tipo de situaciones deben ayudar al conjunto español a mejorar de cara a las próximas carreras.

“Hemos sido nosotros y es lo que hay. Hay que usar este dolor para aprender y seguir adelante. Estoy seguro de que esto nos va a ayudar. Veníamos con una racha muy buena encadenando finales y esto nos dará un impulso de cara a lo que queda de temporada”, explicó Botín este domingo en declaraciones a los medios.

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Los Gallos se quedaron fuera de la final de este domingo después de terminar la cuarta carrera en última posición y tras la victoria del US SailGP, que les superó en la clasificación del grupo B.

“El sábado fue uno de los mejores días que hemos tenido en SailGP, pero la competición así. De repente tienes una mala prueba, tu rival se coloca justo en esa manga de la manera que no toca y ya está. Nos ha pasado al reves muchas veces esta temporada, pero duele mucho que haya sido en casa”, añadió.

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A pesar de lo ocurrido en la última carrera, el equipo español sigue segundo en la clasificación general. Aún así, Botín insistió en lo doloroso de quedarse fuera de la gran final en un gran premio celebrado en España.

“En cuanto a puntos, el fin de semana no ha sido tan malo y hemos sido el equipo con más puntos de los que no han llegado a la final. No ha sido doloroso ahí pero sí ha sido muy doloroso por no haber llegado a una final en casa con todo alineado para ello”, concluyó. EFE

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