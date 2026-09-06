Dani Ceballos, Lo Celso y Diego Conde, novedades en la lista de Pellegrini

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Sevilla, 6 sep (EFE).- Dani Ceballos, el argentino Giovani Lo Celso y el meta Diego Conde son las novedades de la lista de veintitrés jugadores que ha ofrecido este domingo el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, para el partido de este martes en la Liga de Campeones ante el Lille OSC francés.

Ceballos se estrena en una convocatoria tras su fichaje como agente libre hasta 2029 procedente del Real Madrid, mientras que Lo Celso lo hace después de superar las molestias con las que llegó de sus vacaciones después del Mundial y Conde, tras superar una lesión en el hombro izquierdo que sufrió en un amistoso ante el Granada el pasado julio.

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Se quedan fuera el punta marroquí Ez Abde, convaleciente de un proceso febril; el central Diego Llorente, por precaución tras sufrir ante el Real Madrid una fractura de los huesos propios de la nariz; e Iker Losada, por decisión técnica.

La convocatoria es la formada por Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González, Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Fran García, Junior, Marc Roca, Facundo Bernal, Fornals, Álvaro Fidalgo, Dani Ceballos, Deossa, Antony, Morante, Isco, Lo Celso, Riquelme, Cucho Hernández y Troy Parrott. EFE

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