Dancausa (NNGG) reclama un cambio radical en la política migratoria del Gobierno

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Murcia, 6 sep (EFE).- El presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, ha reclamado este domingo en Águilas (Murcia) un cambio radical en la política migratoria del Gobierno de España y ha defendido el control de las fronteras y el cumplimiento de la ley para preservar los servicios públicos y el Estado del bienestar.

Dancausa ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la Escuela de Verano de NNGG de la Región de Murcia, en la que han participado un centenar de jóvenes, ha informado el PP.

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"Hay que echar a Pedro Sánchez para revertir la política migratoria y que no colapse nuestro Estado del Bienestar", ha afirmado Dancausa, quien también ha sostenido que quienes entran ilegalmente en Ceuta o en la Región de Murcia "no vienen a integrarse". "Vienen a aprovecharse de nuestro sistema y desestabilizar", ha subrayado.

La clausura ha contado con la participación del presidente de NNGG de la Región de Murcia y vicepresidente nacional de la organización, Antonio Landáburu, quien ha reivindicado la unidad de España y ha asegurado que "Ceuta es España y cuando una parte de España tiene un problema, España tiene un problema".

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Landáburu ha defendido una España "plural, diversa y con diecisiete comunidades autónomas, pero una nación" y ha reclamado a los cargos socialistas que antepongan los intereses del país a los del partido.

El dirigente juvenil también ha reivindicado políticas para facilitar la emancipación y el acceso de los jóvenes a la vivienda. La Escuela de Verano ha abordado además comunicación, inteligencia artificial y municipalismo.EFE

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