Cabrera y Moscardo, novedades en Espanyol; Kochorashvili, Sangante y Ejuke, en el Sevilla

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 sep (EFE).- El central uruguayo Cabrera y el medio brasileño Moscardo son las novedades en el once del Espanyol contra Sevilla, mientras que el cuadro andaluz arranca con el medio georgiano Kochorashvili, el defensa senegalés Sangante y el delantero nigeriano Ejuke como caras nuevas.

El conjunto blanquiazul empezará el partido en el RCDE Stadium con Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Leandro Cabrera, Roger Hinojo: Moscardo, Javi Hernández, Edu Expósito; Calatrava, Dolan y Roberto Fernández.

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El Sevilla iniciará el encuentro con el siguiente equipo titular: Odysseas; Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoumé, Guridi; Sierra, Ejuke y Robbie Ure. EFE

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