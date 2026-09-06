Barriadas de la periferia de Ceuta se movilizan este lunes en protesta por la situación

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Ceuta, 6 sep (EFE).- Las barriadas de la periferia de Ceuta han decidido realizar una movilización este lunes, con inicio en la del Príncipe Felipe y finalizando en la zona de las naves industriales del Polígono del Tarajal para protestar por la situación en la Ciudad Autónoma desde la entrada masiva de migrantes en julio.

La convocatoria vecinal afecta a las barriadas de Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Loma Margarita, Arcos Quebrados, Los Rosales, Juan Carlos I, Sidi Embarek y Tarajal, según han informado a EFE fuentes de la convocatoria.

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"La periferia de Ceuta se moviliza" es el anuncio de una movilización que, según los convocantes, es "pacífica y vecinal", con la intención de reclamar "seguridad, dignidad y el derecho de todos los vecinos de la periferia a recuperar la normalidad".

Asimismo, recuerdan el derecho de los niños a comenzar el curso escolar "de forma digna y segura" en el CEIP Príncipe Felipe, CEIP Reina Sofía, CEIP Rey Juan Carlos I, escuela infantil de Loma Colmenar, CEE San Antonio y todos los centros educativos de la periferia.

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También se movilizan por el "derecho de los propietarios y comerciantes de las naves del Polígono del Tarajal a abrir sus negocios, trabajar con seguridad y recuperar su actividad con normalidad". EFE