Arde una zona boscosa cerca de Aranda de Duero (Burgos) con riesgo para la población

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Burgos, 6 sep (EFE).- Un incendio forestal declarado poco antes de las 15 horas de este domingo en el monte La Calabaza, en las inmediaciones de Aranda de Duero (Burgos), avanza con fuerza hasta el municipio de Quemada con riesgo para la población y bienes materiales, por lo que ha sido declarado de nivel 2 en el Índice Potencial de Gravedad (IPG) de la Junta de Castilla y León.

Se trata de una zona boscosa, de pinos y encina, situada cerca de Aranda de Duero (Burgos), muy cerca de la carretera BU-925 que comunica la villa arandina con la localidad de Peñaranda de Duero, y del río Arandilla, han informado fuentes de la administración autonómica.

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En el control del fuego participa a esta hora una treintena de medios desplazados por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España (Ministerio para la Transición Ecológica), entre ellos cinco helicópteros e hidroaviones.

Participan también de este dispositivo varias cuadrillas terrestres, helitransportadas, camiones autobomba y un vehículo bulldozer. EFE