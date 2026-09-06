Aragón suspende el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios

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Zaragoza, 6 sep (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha anunciado este domingo la supresión desde este curso del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los diez colegios de la comunidad en los que se impartía, una medida incluida en el acuerdo de Gobierno suscrito por PP y Vox el pasado 22 de abril.

Los centros afectados son los CEIP Aljafería, Antonio Beltrán Martínez, José Camón Aznar, Luis Vives, Marcos Frechín, Puerta de Sancho, Ramón Sainz de Varanda y Tío Jorge, además de los colegios Cantín y Gamboa y El Carmen y San José.

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La decisión da cumplimiento al punto del pacto de Gobierno que establecía la supresión del programa en septiembre de 2026.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí estaba coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y gestionado por las comunidades autónomas.

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Nolasco ha afirmado que "la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es una realidad gracias a que Vox está en el Gobierno" y ha señalado que con ello se comprueba que "Vox cumple sus promesas electorales".

"No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España", ha añadido el líder de la formación de extrema derecha.

Vox ya había reclamado la eliminación de este programa en las Cortes de Aragón el 14 de noviembre de 2025, durante la anterior legislatura. Asimismo, el grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento de Zaragoza presentó el 26 de junio de 2025 una moción para solicitar, entre otros puntos, la suspensión inmediata de dicho programa "en todos los centros educativos de España y en especial en Zaragoza", pero que no contó con el respaldo del resto de grupos. EFE

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