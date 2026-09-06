Al menos siete fallecidos, tres de ellos motoristas, en accidentes en carreteras

Guardar

Madrid, 6 sep (EFE).- Al menos siete personas, tres de ellos motoristas, han perdido la vida en seis accidentes registrados en las carreteras este fin de semana, según han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es el balance provisional realizado por la DGT desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo, que no incluye los siniestros mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos y que se ampliará mañana, lunes.

PUBLICIDAD

El viernes se registró un accidente en Cartagena (Murcia), en el que falleció un motorista, mientras que el sábado no se produjeron siniestros mortales.

Este domingo, seis personas perdieron la vida en cinco siniestros, uno de ellos en la SE-40 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en el que ha perdido la vida un joven de 23 años.

PUBLICIDAD

Otros dos jóvenes, también de 23 años, han resultado muertos al salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaban por la carretera AS-1, a la altura de Degaña (Asturias), mientras que un motorista ha fallecido en Baños de Valdearados (Burgos).

En Benidorm (Alicante), una persona ha perdido la vida y otra ha resultado herida grave en la carretera N-332, y en Outes (A Coruña) ha fallecido otro motorista al salirse de la vía DP-5604 por la que circulaba. EFE

PUBLICIDAD