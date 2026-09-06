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2-0. El Castellón se aúpa al liderato ante un Albacete que sigue a cero

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Castellón, 6 sep (EFE).- El Castellón se impuso en una gran segunda parte al Albacete, en un partido en el que los manchegos tuvieron oportunidades para adelantarse en el marcador pero perdonaron ante el conjunto local, que se posiciona como líder en solitario de la Liga Hypermotion.

El Albacete planteó un partido con presión en el centro del campo para evitar que el Castellón encontrara el camino de su área y salir con velocidad al contraataque. Aunque el dominio era completamente local, los visitantes dispusieron de dos buenas oportunidades en la primera media hora en las botas de Soberón, con sendos lanzamientos desde la frontal. El primero lo atajó Matthys y el segundo se fue fuera.

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Los albinegros también tuvieron su oportunidad tras un gran recorte a la defensa de Camara, pero su golpeo desde la frontal se fue fuera por escasos centímetros, lo que impidió que pese a que los orelluts llevaran el peso del partido y el Albacete creara peligro en la salida de balón, alguno de los dos equipos pudiera marcar antes del descanso.

En la segunda mitad los dos equipos estiraron líneas y el Albacete pudo adelantarse en un error en la salida de balón de Alberto Jiménez, aunque el portero envió a córner. Pero el que sí aprovechó su oportunidad fue el Castellón: una jugada por banda izquierda de Fran Castillo en el interior del área que puso el balón raso circulando de izquierda a derecha y encontró a Camara solo en el segundo poste que empujó al fondo de la red para poner el 1-0 en el minuto 55.

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Un gol que ponía líder al Castellón, pero no se conformó y cuando se superaba la hora de partido, una buena combinación en ataque sirvió para que Álvaro Martín cediera el balón a Camara y este asistiera a Suero. El madrileño superó por arriba con un sutil toque a Mariño para anotar el 2-0.

El guardameta manchego evitó el tercero al sacar un mano a mano ante Juanjo Nieto tras una gran asistencia en vertical de Fran Castillo que vio la llegada al área rival del lateral castellonense.

El Castellón estaba desatado y la entrada de Matías Orozco, Maty, animó más si cabe su juego. Una gran recuperación del centrocampista colombiano en el medio, le permitió asistir en línea de fondo a Suero que golpeó al poste.

Los tres puntos le permiten al Castellón escalar hasta el liderato en solitario con 10 puntos, mientras que el Albacete sigue sin puntuar y se queda en la penúltima plaza.

Ficha técnica:

2 - CD Castellón: Matthys; Mellot, Alberto Jiménez, Sienra, Juanjo Nieto (Vlack, min.83); Barri (Maty, min.66), Álvaro Martín; Pablo Santiago (Suero, min.57), Fran Castillo (Raúl Sánchez, min.83), Íñigo Córdoba (Rodri, min.57) y Camara.

0 - Albacete Balompié: Mariño; Fran Gámez, Neva, Javi Moreno, Lluís López; Ortuño (Antonio David, min.76), Javier Villar (Albarracín, min.45), Lorenzo (Álex Rubio, min.62), Corpas; Medina (Pacheco, min.45) y Soberón (Higinio, min.76).

Goles: 1-0, min.55: Camara; 2-0, min.61: Suero.

Árbitro: Germán Cid. Mostró tarjeta amarilla a Íñigo Córdoba (min. 45+2) en el Castellón y a Gámez (min. 90+1) en el Albacete.

Incidencias: Partido disputado en el estadio SkyFi Castalia con la presencia de 12.699 espectadores, de los que 500 eran visitantes. EFE

qrg/cta/jl

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