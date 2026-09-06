2-0. Boyé, Mariano y Sivera, claves en la victoria del Alavés ante Osasuna al descanso

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Vitoria, 6 sep (EFE).- Lucas Boyé con un gol, Mariano Díaz, con otro, y Antonio Sivera con un gran parada a Ante Budirmi han sido claves durante la primera parte para que el Deportivo Alavés se vaya al descanso con ventaja (1-0) ante Osasuna.

El delantero argentino ha anotado desde fuera del área en el minuto 26 y el dominicano ha aprovechado un error de Alejandro Catena para ampliar al renta en el minuto 36. EFE

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