103-81 El Surne Bilbao arranca la pretemporada con un sólido triunfo

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Bilbao, 6 sep (EFE).- En el duelo disputado en el Emilio Amavisca de Laredo, Surne Bilbao Basket arrancó su pretemporada con una buena victoria ante el Alega Cantabria, un triunfo coral en el que sobresalió Nate Darling, designado como el MVP tras sus 22 puntos y 3 asistencias.

Un primer test para los de Jaume Ponsarnau saldado con solvencia, pero en el que tuvieron que enfundarse el mono de trabajo para contrarrestar el acierto en el arranque del conjunto cántabro, que logró acabar el primer cuarto por delante en el marcador.

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En el segundo, los ‘hombres de negro’ fueron un vendaval. Un parcial de 22-0 puso las cosas en su sitio, comandados por Darling, que ya sumó 14 puntos al descanso. El acierto anotador de los de Miribilla y su buen trabajo en defensa les llevaron a vestuarios con un contundente 51-31.

A partir de ahí, Surne Bilbao se dedicó a mantener distancias y Ponsarnau a hacer probaturas varias y repartir minutos. En el tercer cuarto las defensas desaparecieron y el espectador pudo disfrutar de un carrusel interminable de canastas (31-30) para terminar con 82-61 en el marcador.

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Una dinámica muy similar a la de los últimos diez minutos (21-20), en los que el equipo bilbaíno, superior en todo momento, mantuvo a raya a su rival para acabar festejando su primer triunfo veraniego.

Ficha técnica

103.- Surne Bilbao (20+31+31+21): Duscak (2), Darling (22), Font (2), Ansorregi (3) y Vautier (7) -equipo incial-, Frey (10), Normantas (6), Hilliard (9), Petrasek (8), Hustak (10), Krampelj (8), Hlinason (15) y Somogyi (1).

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81.- Alega Cantabria (21+10+30+20): Wintering, Jenkins (23), Seoane, Rodríguez (8) y Nwogbo (6) -equipo inicial-, Ferrando (2), Ostojic (8), Martínez (9), Murphy (4), Lapornik (21), Alderete y Menéndez.

Árbitros: Quintas, Martínez Prada y Caamaño. Sin eliminados.

Incidencias: Duelo amistoso disputado en el Pabellón Emilio Amavisca de Laredo, ante unos mil espectadores. EFE

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FRC/asc