0-0. Tablas al descanso con un penalti fallado por el Málaga

Málaga, 6 sep (EFE).- Málaga y Levante empatan a cero en el descanso en La Rosaleda, donde los malaguistas han dominado la primera mitad, con un penalti fallado por el delantero Carlos Ruiz Chupete en el minuto 9. EFE

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