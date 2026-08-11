"Me parte el corazón", expresa Infantino al sumarse a la solidaridad con Colombia

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Redacción Deportes, 11 ago (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se sumó este martes a las manifestaciones de solidaridad del mundo del fútbol con Colombia, que la víspera fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,4, con un saldo provisional de 234 muertos, según cifras de las autoridades en las principales regiones afectadas.

De ese trágico saldo, 95 se han registrado en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), en donde el fin de semana estuvo Infantino para acudir a la posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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"Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al fútbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón", escribió en su cuenta de Instagram el directivo suizo-italiano.

"En nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos", publicó Infantino, quien preside la FIFA desde el 26 de febrero de 2016.

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"Nos solidarizamos con el pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles", concluyó.

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y sus efectos devastadores se concentraron en viviendas y estructuras de las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero.

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El astro del Barcelona Lamine Yamal, protagonista en la conquista española del Mundial de Norteamérica, publicó este martes un mensaje de solidaridad y condolencias.

"Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano", escribió el jugador de 19 años, quien recientemente pasó parte de sus vacaciones en las ciudades colombianas de Cartagena y Medellín.

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El Real Madrid, el Bayern Múnich y el club Chapecoense brasileño expresaron el lunes su solidaridad con los colombianos afectados por el desastre natural.

El club blanco divulgó un comunicado en su página web en el que presentó sus condolencias a las familias de los fallecidos, deseó pronta recuperación de los heridos y envió su cariño al pueblo colombiano.

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El club bávaro, donde milita el extremo Luis Díaz, publicó en su cuenta de Instagram: "Desde el FC Bayern enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos".

Chapecoense, cuya historia futbolística quedó atada a la de Colombia el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que transportaba a la plantilla a Medellín para jugar el partido de ida de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional se estrelló a pocos minutos de aterrizar, también se pronunció.

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En un comunicado, los directivos del club albiverde de la ciudad de Chapecó, hicieron votos "para que la solidaridad y la unión brinden consuelo en este momento tan difícil".

En la tragedia del Chapecoense murieron 71 personas, incluidos jugadores y cuerpo técnico, y el Atlético Nacional pidió a la Conmebol declarar al equipo brasileño campeón del torneo.

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Otros clubes internacionales que se manifestaron ante la tragedia en Colombia fueron el Athletic Club, París Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Chelsea, Vasco da Gama, Corinthians y Palmeiras.

El extremo colombiano Jhon Arias, jugador de Palmeiras, anunció este martes el envío de un avión con insumos médicos y personal de salud a Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó, región donde estuvo el epicentro del devastador terremoto.

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"Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que se vive en nuestra región", afirmó el jugador, de 28 años, figura de la selección colombiana. EFE