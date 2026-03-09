La justicia impide forzar un adelanto electoral en la Federación Catalana de Fútbol

Barcelona, 9 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha cerrado la puerta al intento de un grupo de miembros de la Federación Catalana de Fútbol de forzar un adelanto electoral en la entidad mediante la asamblea extraordinaria que está prevista para el próximo miércoles.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sala contenciosa del TSJC ha desestimado las medidas cautelares planteadas por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que pedía la suspensión de la asamblea, y la mantiene, excluyendo del orden del día la convocatoria de elecciones.

La resolución se enmarca en el pulso que mantienen abierto miembros de la Federación contra el actual presidente, Joan Soteras, que ganó en 2023 tras un proceso electoral que el Tribunal Catalán del Deporte obligó a repetir y que el candidato perdedor, Juanjo Isern, ha denunciado ante la justicia.

El pasado mes de diciembre se presentó ante la Federación una petición de asamblea general extraordinaria, respaldada por diez clubes y 442 firmas, que incluía como orden del día un posible adelanto electoral, lo que la dirección entendió como un "fraude de ley" porque suponía una moción de censura encubierta.

La secretaría general del Deporte dio luz verde el pasado mes de enero a la convocatoria de la asamblea, pero ciñéndola únicamente a uno de los puntos, la ratificación de tres cargos de la directiva, sin permitir que en la reunión se abordara un adelanto electoral.

La resolución de la Generalitat fue recurrida por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, entidad presidida por Miguel Galán, que ha pedido al TSJC que suspenda "in extremis" la convocatoria de la asamblea, mientras resuelve sobre el fondo del asunto.

El TSJC deniega en su auto la suspensión de la asamblea al considerar que acordar esa medida, sin haber estudiado el fondo del asunto, ocasionaría "un perjuicio al interés general que debe de prevalecer sobre el interés particular" porque "afectaría a los derechos de participación de los miembros filiados y adheridos".

A las medidas cautelares solicitadas se opusieron tanto la Generalitat como la Fiscalía, además de la propia Federación Catalana de Fútbol, que, a través de su abogada María Barbancho, ha pedido al TSJC que rechace el recurso de la Asociación por la Transparencia por carecer de legitimidad para impugnar las decisiones sobre la asamblea.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Federación argumenta además que forzar un adelanto electoral mediante una asamblea supone una "alteración" de los estatutos de la Federación y un intento de "moción de censura encubierta".

"La invocación del derecho a solicitar una asamblea general extraordinaria persigue obtener un resultado materialmente equivalente al voto de censura, sin cumplir sus requisitos", añade el escrito de María Barbancho, que concluye que "ello constituye un supuesto paradigmático de fraude de ley". EFE