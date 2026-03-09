Espana agencias

Gaizka Garitano: "Ojalá con Sergio la racha se acabe y el Cádiz vaya hacia arriba"

Guardar

Cádiz, 9 mar (EFE).- Gaizka Garitano, que ha dejado de ser desde este lunes entrenador del Cádiz, ha deseado que "ojalá con Sergio (González) -quien le sustituye en el cargo- la racha se acabe y el Cádiz vaya hacia arriba, que es donde se merece estar".

El preparador vasco, en un mensaje a la afición cadista difundido por el club en sus redes sociales, relata que "el 2025 fue muy bueno en cuanto a resultados" y que fueron "el segundo mejor equipo del año" y apunta que empezaron "muy bien" pero que el equipo se les "ha caído".

"Soy el máximo responsable. El equipo está cosechando malos resultados y no he sabido parar esta situación. No he sabido cómo. Sólo puedo decir lo siento. He sufrido con la afición en estos dos meses que han sido duros. He intentado darle la vuelta a la situación, me he dejado todo en cuanto a trabajo y esfuerzo, pero no lo he conseguido", resalta Garitano.

"Quería despedirme de la afición. Siempre seré un cadista más. Le doy las gracias a todos por el apoyo. Entiendo que estén enfadados y como máximo responsable me hago cargo. Simplemente decirles que lo siento. Les mando un abrazo a todos y les doy las gracias", subraya el preparador vizcaíno en su mensaje.

Poco antes el Cádiz había anunciado su destitución después de haber perdido siete de los últimos ocho partidos, en los que sólo logró un punto, con lo que el equipo, que ocupa la decimosexta posición de la tabla con 35 puntos, no gana un encuentro de LaLiga desde el pasado 9 de enero, cuando superó al Sporting de Gijón por 3-2.

Garitano llegó en diciembre de 2024 para sustituir al valenciano Paco López y, en su primera temporada, sacó a los amarillos de las plazas de descenso, en una campaña 2024-25 en la que finalizaron en decimotercera posición.

En este ejercicio, el Cádiz comenzó alternando victorias y empates y no perdió hasta la octava jornada, para volver a ganar una después y colocarse en el liderato, pero este puesto lo perdieron en la siguiente. El equipo realizó una buena primera vuelta, en la que permanecieron durante otras catorce jornadas en plazas de promoción de ascenso a Primera División. EFE

jsb/agr/jpd

