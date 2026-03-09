Fernando Escartín: "La Vuelta se decidirá en los últimos kms del Angliru"

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- Fernando Escartín, director deportivo de la Vuelta a España, señaló respecto a la 12a edición de la ronda femenina que se disputará del 3 al 9 de mayo y que se presentó en A Coruña que "se decidirá en los últimos kilómetros de ascenso al Angliru", meta de la séptima y última jornada.

El recorrido de la Vuelta 2026 comienza en Marín con un recorrido de 113 km que desembocan en Salvatierra de Miño. La ronda trascurrirá las primeras 4 etapas por tierras gallegas, pasará a Castilla y León con una etapa entre León y Astorga y el final en Asturias será explosivo con los finales en alto en Les Praeres y L'Angliru.

"Hemos hecho un recorrido diferente. Este no hay crono, pero no faltarán los alicientes. Las 4 primeras etapas en Galicia no tienen grandes puertos, pero tampoco tienen un metro llano. Pueden ser días para la fuga o el esprint. La quinta etapa, la de León puede tener al viento como protagonista, y los platos fuertes llegarán en Asturias con Les Praeres y el Angliru", comentó Escartín a EFE.

Escartín subrayó que "las chicas tenían ganas de enfrentarse a un puerto fuerte como el Angliru, que es de los más duros de Europa".

"La apuesta es clara por la montaña y los finales con alicientes, a imagen y semejanza de la Vuelta masculina. Ese es el concepto que buscamos, que haya emoción hasta el final. Este año la Vuelta se decidirá en los últimos 4 km del Angliru, en La Huesera", vaticinó Escartín.

Según el director deportivo de la Vuelta, las corredoras se reservarán para las etapas asturianas, sobe todo en la del Angliru, que tendrá antes del puerto final 3 puertos de tercera.

Escartín considera que la evolución del ciclismo femenino permite afrontar con garantías los retos que conllevan afrontar estos grandes puertos.

"El ciclismo femenino ha crecido mucho, las medias de velocidad son cada vez más altas, hace años corrían con desarrollos más limitados, pero ahora llevan desarrollos más grande, más aptos para subir estos puertos. La evolución es clara", comentó Escartín.

Respecto a la participación, la Vuelta espera que sea "la mejor posible". De momento cuenta con la confirmación de figuras como la polaca Kasia Niewiadoma, ganadora del Tour 2024 y la doble campeona del mundo belga Lotte Kopecky.

En las dos últimas ediciones de la Vuelta se impuso la neerlandesa Demi Vollering. EFE